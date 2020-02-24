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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:03

Re: ТАСКОМБАНК

Striker написав:
  Ромасик написав:
  Vorlon написав:Striker
Жена есть? Засылайте её :)

да, жена лучше, особенно на пудру, особенно включить дурочку-шопоголика))
А потом через месяц-другой Б5.
Моей повыдавали с первого раза и с нормальными КЛ, без справки. Скажите, что кв. есть в собственности.

При оформлении давал номер девушки, они явно это увидят и тоже ей ничего не дадут)
Никак оно не влияет
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:46

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:как получить лимит в этом конченом банке?
Вам ранее писали, что надо в банк заходить с умом. Готовиться хорошо.

  clientage написав:Обязательно вычитать анкету перед подписанием или отправкой менагером...
Два раза бил чолом, чтобы повысить лимит. Никакую бумажку о подписании даже речи не шло. Со слов заполнили и баста.
Да и один счёт на чесном слове закрыли — сохранив дерево )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:17

  MASolomko написав:
  Striker написав:как получить лимит в этом конченом банке?
Вам ранее писали, что надо в банк заходить с умом. Готовиться хорошо

Справку о доходах я принёс, номера дал. Единственное, рабочий номер дал общий, а не бухгалтерию или отдел кадров. Кредитный рейтинг высокий, кредитная история большая - больше 3-х лет. Никаких просрочек ни разу.
Кстати, может как-то повлияло то, что в эту субботу был запрос моей кредитной истории от Монобанка? Ну и 40к в привате.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:19

  Striker написав:0.00 UAH :lol: :lol: :lol:

В каком городе происходило священнодействие? Много ли отделений?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:26

  Карамболь написав:
  Striker написав:0.00 UAH :lol: :lol: :lol:

В каком городе происходило священнодействие? Много ли отделений?

Днепр. 4 + одно центральное.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:05

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:...может как-то повлияло то, что в эту субботу был запрос моей кредитной истории от Монобанка? Ну и 40к в привате.
Striker, да. Мог повлиять 1000 и 1 фактор (сказочное правило справедливо для всех банков) :D

Запрос за кредитом от другого банка понижает кредитный рейтинг. Наличие кредитного лимита в другом банке тоже (это Ваша кредитная нагрузка). Использованный лимит тоже...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 23:00

Re: ТАСКОМБАНК

Кто знает тропинку с таса? Где у них бесплатный выход?
Maksi2
 
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