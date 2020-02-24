да, жена лучше, особенно на пудру, особенно включить дурочку-шопоголика)) А потом через месяц-другой Б5. Моей повыдавали с первого раза и с нормальными КЛ, без справки. Скажите, что кв. есть в собственности.
При оформлении давал номер девушки, они явно это увидят и тоже ей ничего не дадут)
Striker написав:как получить лимит в этом конченом банке?
Вам ранее писали, что надо в банк заходить с умом. Готовиться хорошо
Справку о доходах я принёс, номера дал. Единственное, рабочий номер дал общий, а не бухгалтерию или отдел кадров. Кредитный рейтинг высокий, кредитная история большая - больше 3-х лет. Никаких просрочек ни разу. Кстати, может как-то повлияло то, что в эту субботу был запрос моей кредитной истории от Монобанка? Ну и 40к в привате.
Striker написав:как получить лимит в этом конченом банке?
Вам ранее писали, что надо в банк заходить с умом. Готовиться хорошо
Справку о доходах я принёс, номера дал. Единственное, рабочий номер дал общий, а не бухгалтерию или отдел кадров. Кредитный рейтинг высокий, кредитная история большая - больше 3-х лет. Никаких просрочек ни разу. Кстати, может как-то повлияло то, что в эту субботу был запрос моей кредитной истории от Монобанка? Ну и 40к в привате.
ще одна причина, через яку одразу скоринг малює нуль - якщо людина - військовослужбовець ... можливо у цьому причина ... банк страхує себе від несплати відсотків, що передбачено поправками до ряду законів після введення т.зв. "особливого періоду", протягом якого діючі військовослужбовці звільняються від сплати нарахованих % https://www.rbc.ua/ukr/news/nbu-dal-raz ... 00294.html