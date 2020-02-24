да, жена лучше, особенно на пудру, особенно включить дурочку-шопоголика)) А потом через месяц-другой Б5. Моей повыдавали с первого раза и с нормальными КЛ, без справки. Скажите, что кв. есть в собственности.
При оформлении давал номер девушки, они явно это увидят и тоже ей ничего не дадут)
Striker написав:как получить лимит в этом конченом банке?
Вам ранее писали, что надо в банк заходить с умом. Готовиться хорошо
Справку о доходах я принёс, номера дал. Единственное, рабочий номер дал общий, а не бухгалтерию или отдел кадров. Кредитный рейтинг высокий, кредитная история большая - больше 3-х лет. Никаких просрочек ни разу. Кстати, может как-то повлияло то, что в эту субботу был запрос моей кредитной истории от Монобанка? Ну и 40к в привате.
Striker написав:как получить лимит в этом конченом банке?
Вам ранее писали, что надо в банк заходить с умом. Готовиться хорошо
Справку о доходах я принёс, номера дал. Единственное, рабочий номер дал общий, а не бухгалтерию или отдел кадров. Кредитный рейтинг высокий, кредитная история большая - больше 3-х лет. Никаких просрочек ни разу. Кстати, может как-то повлияло то, что в эту субботу был запрос моей кредитной истории от Монобанка? Ну и 40к в привате.
ще одна причина, через яку одразу скоринг малює нуль - якщо людина - військовослужбовець ... можливо у цьому причина ... банк страхує себе від несплати відсотків, що передбачено поправками до ряду законів після введення т.зв. "особливого періоду", протягом якого діючі військовослужбовці звільняються від сплати нарахованих % https://www.rbc.ua/ukr/news/nbu-dal-raz ... 00294.html
Faceless написав:В приложении р2р переводом на Ощадник, день дать полежать, оттуда на Б5
А комиссии на вход на Ощадный при р2р нет?
При р2р нет, а вот СЕП теперь есть. Но надо еще и дать день полежать Можно еще СЕП прямо на Б5 бросать, если где-то найдете реквизиты на нее
Прошу прощения, хочу уточнить, не понял. Если пополнять "Ощадный" с привязанной в TAS2U карте - сейчас ведь есть комиссия? Или я ошибаюсь? Насчет отлежки - я в курсе.
Просто иногда балуюсь валютообменом. Держать под 7% на "Ощадном" - как-то не очень (когда есть 13 и 15). Встал вопрос: как вернуть в "ТАС" выведенное ранее. Есть Вика без кредлимита и все остальное. Б5 - только с кредлимитом (может, стоит уже вторую оформить, без лимита?)