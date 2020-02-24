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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 10:03
Искатель
Наврядли при пополнении ощадного будет комиссия, комиссия будет при выходе с ощадного, если деньги не отлежались. ТАС конечно комиссионное дно, но не до такой же степени
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Вів 25 лют, 2020 10:09
Striker написав:
Еду в Тасю. Взял с собой справку о доходах, хоть и говорил, что не буду брать. Больше шансов будет. А по номерам не знаю, попробую отказаться, т.к. это, по сути, разглашение персональных данных.
рассказывая тасу персональные данные третьих лиц вы нарушаете закон оба так как у вас нет документов подтверждающих что вы можете передавать их а тас хранить и обрабатывать.
но в этом банке законность требований никого не волнует. одному главное получить кредитку а другому нужно заполучить рычаги давления если что то пойдет не так.
ЗЫ
это не конкретно про вас а вообще о процедуре выдачи кредитки.
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mephala
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Додано: Вів 25 лют, 2020 10:13
clientage написав:
Они не требуют, а настойчиво просят
Striker написав:
Я вообще не понимаю на основании чего они могут требовать какие-либо номера, кроме моего.
: 2 номера друзей-товарищей, которые вас знают, знают де и как долго вы работаете. Правила игры такие
Они ж не обязаны вам объяснять, почему кредит вам так и не дали. Но мы то знаем, почему вы не пройдете прескоринг, если не дадите два отех телепона
мне девочка сказала что эти поля у них обязательны. без их заполнения не даст оформить заявку. так что таки требуют а не просят.
хотя даже просить персональные данные третьих лиц незаконно.
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mephala
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Додано: Вів 25 лют, 2020 10:19
mephala написав: clientage написав:
Они не требуют, а настойчиво просят
Striker написав:
Я вообще не понимаю на основании чего они могут требовать какие-либо номера, кроме моего.
: 2 номера друзей-товарищей, которые вас знают, знают де и как долго вы работаете. Правила игры такие
Они ж не обязаны вам объяснять, почему кредит вам так и не дали. Но мы то знаем, почему вы не пройдете прескоринг, если не дадите два отех телепона
мне девочка сказала что эти поля у них обязательны. без их заполнения не даст оформить заявку. так что таки требуют а не просят.
хотя даже просить персональные данные третьих лиц незаконно.
Подтверждаю, вчера именно так мне и ответили на мой вопрос "зачем это?". Я уже плюнул и дал, так как уже минут 15-20 сидел оформлялся.
Пожаловаться в НБУ что ли?
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Striker
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Додано: Вів 25 лют, 2020 10:33
Искатель написав:
Если пополнять "Ощадный" с привязанной в TAS2U карте - сейчас ведь есть комиссия? Или я ошибаюсь?
Нет комиссии
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Додано: Вів 25 лют, 2020 10:35
mephala написав:
рассказывая тасу персональные данные третьих лиц
Там не требуется указывать ФИО, чьи телефоны просят, соответственно, это не разглашение персональных данных. Сам по себе телефон персональными данными не является, только в связке с ФИО
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Додано: Вів 25 лют, 2020 11:20
Faceless написав: mephala написав:
рассказывая тасу персональные данные третьих лиц
Там не требуется указывать ФИО, чьи телефоны просят, соответственно, это не разглашение персональных данных. Сам по себе телефон персональными данными не является, только в связке с ФИО
Вы точно клиент ТАСа? Сейчас под рукой нету но дома валяется бланк пустой анкеты. Специально выклянчил в отделении.
В анкетке не только ФИО требуется указать к номеру телефона но и степень родства.
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mephala
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Додано: Вів 25 лют, 2020 11:29
mephala написав: Faceless написав: mephala написав:
рассказывая тасу персональные данные третьих лиц
Там не требуется указывать ФИО, чьи телефоны просят, соответственно, это не разглашение персональных данных. Сам по себе телефон персональными данными не является, только в связке с ФИО
Вы точно клиент ТАСа? Сейчас под рукой нету но дома валяется бланк пустой анкеты. Специально выклянчил в отделении.
В анкетке не только ФИО требуется указать к номеру телефона но и степень родства.
У меня полностью ФИО не требовали, только имя, а степень родства спрашивала, кем приходится мне тот и тот.
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Striker
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Додано: Вів 25 лют, 2020 11:32
Faceless написав: Искатель написав:
Если пополнять "Ощадный" с привязанной в TAS2U карте - сейчас ведь есть комиссия? Или я ошибаюсь?
Нет комиссии
Точно нет! Спасибо огромное, плюсонул.
Наверно, я как-то невнимательно изменения в тарифах прочитал.
А насчет отлежки... кто-то на практике проверял? Допустим, сегодня вторник, пополнили "Ощадный". Когда уже 100% безопасно снимать? Насколько я понял, при снятии с "Ощадного", даже если и будет комиссия, ТАС же не пишет?
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