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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:03

Искатель Наврядли при пополнении ощадного будет комиссия, комиссия будет при выходе с ощадного, если деньги не отлежались. ТАС конечно комиссионное дно, но не до такой же степени :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:09

  Striker написав:Еду в Тасю. Взял с собой справку о доходах, хоть и говорил, что не буду брать. Больше шансов будет. А по номерам не знаю, попробую отказаться, т.к. это, по сути, разглашение персональных данных.


рассказывая тасу персональные данные третьих лиц вы нарушаете закон оба так как у вас нет документов подтверждающих что вы можете передавать их а тас хранить и обрабатывать.
но в этом банке законность требований никого не волнует. одному главное получить кредитку а другому нужно заполучить рычаги давления если что то пойдет не так.

ЗЫ
это не конкретно про вас а вообще о процедуре выдачи кредитки.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:13

  clientage написав:
  Striker написав:Я вообще не понимаю на основании чего они могут требовать какие-либо номера, кроме моего.

Они не требуют, а настойчиво просят: 2 номера друзей-товарищей, которые вас знают, знают де и как долго вы работаете. Правила игры такие :)
Они ж не обязаны вам объяснять, почему кредит вам так и не дали. Но мы то знаем, почему вы не пройдете прескоринг, если не дадите два отех телепона :wink:


мне девочка сказала что эти поля у них обязательны. без их заполнения не даст оформить заявку. так что таки требуют а не просят.
хотя даже просить персональные данные третьих лиц незаконно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:19

  mephala написав:
  clientage написав:
  Striker написав:Я вообще не понимаю на основании чего они могут требовать какие-либо номера, кроме моего.

Они не требуют, а настойчиво просят: 2 номера друзей-товарищей, которые вас знают, знают де и как долго вы работаете. Правила игры такие :)
Они ж не обязаны вам объяснять, почему кредит вам так и не дали. Но мы то знаем, почему вы не пройдете прескоринг, если не дадите два отех телепона :wink:


мне девочка сказала что эти поля у них обязательны. без их заполнения не даст оформить заявку. так что таки требуют а не просят.
хотя даже просить персональные данные третьих лиц незаконно.

Подтверждаю, вчера именно так мне и ответили на мой вопрос "зачем это?". Я уже плюнул и дал, так как уже минут 15-20 сидел оформлялся.
Пожаловаться в НБУ что ли? :)
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:33

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:Если пополнять "Ощадный" с привязанной в TAS2U карте - сейчас ведь есть комиссия? Или я ошибаюсь?

Нет комиссии
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:35

Re: ТАСКОМБАНК

  mephala написав:рассказывая тасу персональные данные третьих лиц

Там не требуется указывать ФИО, чьи телефоны просят, соответственно, это не разглашение персональных данных. Сам по себе телефон персональными данными не является, только в связке с ФИО
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:20

  Faceless написав:
  mephala написав:рассказывая тасу персональные данные третьих лиц

Там не требуется указывать ФИО, чьи телефоны просят, соответственно, это не разглашение персональных данных. Сам по себе телефон персональными данными не является, только в связке с ФИО


Вы точно клиент ТАСа? Сейчас под рукой нету но дома валяется бланк пустой анкеты. Специально выклянчил в отделении.
В анкетке не только ФИО требуется указать к номеру телефона но и степень родства.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:29

  mephala написав:
  Faceless написав:
  mephala написав:рассказывая тасу персональные данные третьих лиц

Там не требуется указывать ФИО, чьи телефоны просят, соответственно, это не разглашение персональных данных. Сам по себе телефон персональными данными не является, только в связке с ФИО


Вы точно клиент ТАСа? Сейчас под рукой нету но дома валяется бланк пустой анкеты. Специально выклянчил в отделении.
В анкетке не только ФИО требуется указать к номеру телефона но и степень родства.

У меня полностью ФИО не требовали, только имя, а степень родства спрашивала, кем приходится мне тот и тот.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:32

  Faceless написав:
  Искатель написав:Если пополнять "Ощадный" с привязанной в TAS2U карте - сейчас ведь есть комиссия? Или я ошибаюсь?

Нет комиссии


Точно нет! Спасибо огромное, плюсонул.
Наверно, я как-то невнимательно изменения в тарифах прочитал.

А насчет отлежки... кто-то на практике проверял? Допустим, сегодня вторник, пополнили "Ощадный". Когда уже 100% безопасно снимать? Насколько я понял, при снятии с "Ощадного", даже если и будет комиссия, ТАС же не пишет?
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:20

Re: ТАСКОМБАНК

  ukrprom2014 написав:+300грн. в подарок

Ця інфо від ВАс деза...тому і в іншому немає довіри....
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