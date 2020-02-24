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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:26

  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:+300грн. в подарок

Ця інфо від ВАс деза...тому і в іншому немає довіри....


Бачу, банька Вам не допомагає (вже другий раз) :wink: , якщо в гілці ТАСа парите рефки Форварда.

P.S. Адміни, соррі за оффтоп (але дістало знатно).
P.S.2. Форумчани, в ВЕБ-версії форума є магічна кнопка "Жалоба" :wink: . Зробіть добру справу - забаньте спамера, please.
Востаннє редагувалось jay2004 в Вів 25 лют, 2020 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:27

  ukrprom2014 написав:приложухами ПУМБА илиФОрварда )

Спасибо, попробую, а то задолбался конскую комсу платить )
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:32

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:+300грн. в подарок

Ця інфо від ВАс деза...тому і в іншому немає довіри....


Бачу, банька Вам не допомагає (вже другий раз) :wink: , якщо в гілці ТАСа парите рефки Форварда.

P.S. Адміни, соррі за оффтоп (але дістало знатно).
P.S.2. Форумчани, в ВЕБ-версії форума є магічна кнопка "Жалоба" :wink: . Зробіть добру справу - забаньте спамера, please.

Чому Ви так звурухобились?
На достовірний пост про дезу...Ви не згідні по суті...аргументуйте?
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:48

  pharus написав:
  pharus написав:
  DENVER_S написав:Оставили жалобу на гл банка. Но бесполезно.
Еще не вечер ;)
В прошлом месяце с третьего пинка 20-го числа выплатили, хоть и со скрипом и с оговорками.
Вот уже вечер 21-го числа - ни кэшбека, ни ответа офпреда :evil: :evil: :evil:
О чудо! Доначислили двойной кэшбек за январь (как и в прошлый раз, дневной проводкой вручную), не прошло и 25-е число :mrgreen: Пинайте, коллеги, и с N-го пинка-звонка обрящете!
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:04

  Искатель написав:
А насчет отлежки... кто-то на практике проверял? Допустим, сегодня вторник, пополнили "Ощадный". Когда уже 100% безопасно снимать? Насколько я понял, при снятии с "Ощадного", даже если и будет комиссия, ТАС же не пишет?


"Меня не видят - это минус..."
Народ, неужели некому ответить, исходя из собственного опыта? Речь идет о пополнении "Ощадного" с карт других банков.
Искатель
 
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