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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:26
Квесторе_поверніться написав: ukrprom2014 написав:
+300грн. в подарок
Ця інфо від ВАс деза...тому і в іншому немає довіри....
Бачу, банька Вам не допомагає (вже другий раз)
, якщо в гілці ТАСа парите рефки Форварда.
P.S. Адміни, соррі за оффтоп (але дістало знатно).
P.S.2. Форумчани, в ВЕБ-версії форума є магічна кнопка "Жалоба"
. Зробіть добру справу - забаньте спамера
, please.
Востаннє редагувалось jay2004
в Вів 25 лют, 2020 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:27
ukrprom2014 написав:
приложухами ПУМБА илиФОрварда )
Спасибо, попробую, а то задолбался конскую комсу платить )
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:32
jay2004 написав: Квесторе_поверніться написав: ukrprom2014 написав:
+300грн. в подарок
Ця інфо від ВАс деза...тому і в іншому немає довіри....
Бачу, банька Вам не допомагає (вже другий раз)
, якщо в гілці ТАСа парите рефки Форварда.
P.S. Адміни, соррі за оффтоп (але дістало знатно).
P.S.2. Форумчани, в ВЕБ-версії форума є магічна кнопка "Жалоба"
. Зробіть добру справу - забаньте спамера
, please.
Чому Ви так звурухобились?
На достовірний пост про дезу...Ви не згідні по суті...аргументуйте?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:48
О чудо! Доначислили двойной кэшбек за январь (как и в прошлый раз, дневной проводкой вручную), не прошло и 25-е число
Пинайте, коллеги, и с N-го пинка-звонка обрящете!
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Вів 25 лют, 2020 13:04
Искатель написав:
А насчет отлежки... кто-то на практике проверял? Допустим, сегодня вторник, пополнили "Ощадный". Когда уже 100% безопасно снимать? Насколько я понял, при снятии с "Ощадного", даже если и будет комиссия, ТАС же не пишет?
"Меня не видят - это минус..."
Народ, неужели некому ответить, исходя из собственного опыта? Речь идет о пополнении "Ощадного" с карт других банков.
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