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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:48

  pharus написав:
  pharus написав:
  DENVER_S написав:Оставили жалобу на гл банка. Но бесполезно.
Еще не вечер ;)
В прошлом месяце с третьего пинка 20-го числа выплатили, хоть и со скрипом и с оговорками.
Вот уже вечер 21-го числа - ни кэшбека, ни ответа офпреда :evil: :evil: :evil:
О чудо! Доначислили двойной кэшбек за январь (как и в прошлый раз, дневной проводкой вручную), не прошло и 25-е число :mrgreen: Пинайте, коллеги, и с N-го пинка-звонка обрящете!
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:04

  Искатель написав:
А насчет отлежки... кто-то на практике проверял? Допустим, сегодня вторник, пополнили "Ощадный". Когда уже 100% безопасно снимать? Насколько я понял, при снятии с "Ощадного", даже если и будет комиссия, ТАС же не пишет?


"Меня не видят - это минус..."
Народ, неужели некому ответить, исходя из собственного опыта? Речь идет о пополнении "Ощадного" с карт других банков.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:10

  Искатель написав:
А насчет отлежки... кто-то на практике проверял? Допустим, сегодня вторник, пополнили "Ощадный". Когда уже 100% безопасно снимать? Насколько я понял, при снятии с "Ощадного", даже если и будет комиссия, ТАС же не пишет?

Судячи з тарифів, повинно пролежати повний банківський день. У Вашому випадку знімати в четвер безпечно, а от чи можна без комісії у середу - тут треба експерименти)
P.S. Ті ж тарифи говорять, що безготівковий переказ на Ощадний 1%...Хм
Востаннє редагувалось apostol в Вів 25 лют, 2020 13:17, всього редагувалось 2 разів.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:11

  Искатель написав:
  Искатель написав:
А насчет отлежки... кто-то на практике проверял? Допустим, сегодня вторник, пополнили "Ощадный". Когда уже 100% безопасно снимать? Насколько я понял, при снятии с "Ощадного", даже если и будет комиссия, ТАС же не пишет?


"Меня не видят - это минус..."
Народ, неужели некому ответить, исходя из собственного опыта? Речь идет о пополнении "Ощадного" с карт других банков.

Насчет комиссии, должно писать, там же перед подтверждением, соответственное окно вылазит.
Пару раз наличкой пополнял через их терминал в пт/сб, во вторник перекидывал на карты, комиссии не было!
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:27

  Искатель написав:
  Искатель написав:
А насчет отлежки... кто-то на практике проверял? Допустим, сегодня вторник, пополнили "Ощадный". Когда уже 100% безопасно снимать? Насколько я понял, при снятии с "Ощадного", даже если и будет комиссия, ТАС же не пишет?


"Меня не видят - это минус..."
Народ, неужели некому ответить, исходя из собственного опыта? Речь идет о пополнении "Ощадного" с карт других банков.

Может лучше для обмена валюты гривну через СЭП заводить сразу на дебетную Б5, чтобы не считать банковские дни на Ощадном?
По тарифу Б5 безналичное зачисление через СЭП, но не TAS2U, похоже, без комиссии, и остается выбрать банк, из которого делать безкомиссионный перевод.
На такой вариант вроде бы Faceless тут намекал, и Михалыч тоже рассуждал об этом, но я пока не пробовал.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:07

Re: ТАСКОМБАНК

  mephala написав:В анкетке не только ФИО требуется указать к номеру телефона но и степень родства.

Они ж не требуют.
Не хотите - не давайте :)
Просто карту не получите тогда.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:15

  Igneus написав:Может лучше для обмена валюты гривну через СЭП заводить сразу на дебетную Б5, чтобы не считать банковские дни на Ощадном?
По тарифу Б5 безналичное зачисление через СЭП, но не TAS2U, похоже, без комиссии, и остается выбрать банк, из которого делать безкомиссионный перевод.
На такой вариант вроде бы Faceless тут намекал, и Михалыч тоже рассуждал об этом, но я пока не пробовал.


Может быть. Но у меня нет дебетной Б5. Пользуюсь Викой для валютообмена. Можно, конечно, открыть три Б5 - гривна, евро, доллар. Но это целое дело...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:15

Протестировано

  Igneus написав:На такой вариант вроде бы Faceless тут намекал, и Михалыч тоже рассуждал об этом, но я пока не пробовал.


Я пробовал, в пятницу с ИБ Аллы делал перевод, зашли на Б5 СЭПом тестовые 50 грн. за час и пять минут, сегодня тоже чуть больше часа понадобилось-гасил задолженность по Б5 в льготный период, комиссий нет ни со стороны Алллы ни со стороны Б5 Таси.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:23

  Искатель написав:А насчет отлежки... кто-то на практике проверял? Допустим, сегодня вторник, пополнили "Ощадный". Когда уже 100% безопасно снимать? Насколько я понял, при снятии с "Ощадного", даже если и будет комиссия, ТАС же не пишет?

Пополнял "Ощадный" в среду (17:30) через TAS2U, в пятницу в первой половине дня снимал через кассу. Комиссии не было ни на одном из этапов.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:26

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите плз, перевод в ТАС2Ю с Плативки на чужую Б5 день-в-день проводка по счету или на следующий?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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