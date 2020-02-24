Искатель написав: А насчет отлежки... кто-то на практике проверял? Допустим, сегодня вторник, пополнили "Ощадный". Когда уже 100% безопасно снимать? Насколько я понял, при снятии с "Ощадного", даже если и будет комиссия, ТАС же не пишет?
"Меня не видят - это минус..." Народ, неужели некому ответить, исходя из собственного опыта? Речь идет о пополнении "Ощадного" с карт других банков.
Искатель написав: А насчет отлежки... кто-то на практике проверял? Допустим, сегодня вторник, пополнили "Ощадный". Когда уже 100% безопасно снимать? Насколько я понял, при снятии с "Ощадного", даже если и будет комиссия, ТАС же не пишет?
Судячи з тарифів, повинно пролежати повний банківський день. У Вашому випадку знімати в четвер безпечно, а от чи можна без комісії у середу - тут треба експерименти) P.S. Ті ж тарифи говорять, що безготівковий переказ на Ощадний 1%...Хм
Востаннє редагувалось apostol в Вів 25 лют, 2020 13:17, всього редагувалось 2 разів.
Искатель написав: А насчет отлежки... кто-то на практике проверял? Допустим, сегодня вторник, пополнили "Ощадный". Когда уже 100% безопасно снимать? Насколько я понял, при снятии с "Ощадного", даже если и будет комиссия, ТАС же не пишет?
"Меня не видят - это минус..." Народ, неужели некому ответить, исходя из собственного опыта? Речь идет о пополнении "Ощадного" с карт других банков.
Насчет комиссии, должно писать, там же перед подтверждением, соответственное окно вылазит. Пару раз наличкой пополнял через их терминал в пт/сб, во вторник перекидывал на карты, комиссии не было!
Искатель написав: А насчет отлежки... кто-то на практике проверял? Допустим, сегодня вторник, пополнили "Ощадный". Когда уже 100% безопасно снимать? Насколько я понял, при снятии с "Ощадного", даже если и будет комиссия, ТАС же не пишет?
"Меня не видят - это минус..." Народ, неужели некому ответить, исходя из собственного опыта? Речь идет о пополнении "Ощадного" с карт других банков.
Может лучше для обмена валюты гривну через СЭП заводить сразу на дебетную Б5, чтобы не считать банковские дни на Ощадном? По тарифу Б5 безналичное зачисление через СЭП, но не TAS2U, похоже, без комиссии, и остается выбрать банк, из которого делать безкомиссионный перевод. На такой вариант вроде бы Faceless тут намекал, и Михалыч тоже рассуждал об этом, но я пока не пробовал.
Igneus написав:Может лучше для обмена валюты гривну через СЭП заводить сразу на дебетную Б5, чтобы не считать банковские дни на Ощадном? По тарифу Б5 безналичное зачисление через СЭП, но не TAS2U, похоже, без комиссии, и остается выбрать банк, из которого делать безкомиссионный перевод. На такой вариант вроде бы Faceless тут намекал, и Михалыч тоже рассуждал об этом, но я пока не пробовал.
Может быть. Но у меня нет дебетной Б5. Пользуюсь Викой для валютообмена. Можно, конечно, открыть три Б5 - гривна, евро, доллар. Но это целое дело...
Igneus написав:На такой вариант вроде бы Faceless тут намекал, и Михалыч тоже рассуждал об этом, но я пока не пробовал.
Я пробовал, в пятницу с ИБ Аллы делал перевод, зашли на Б5 СЭПом тестовые 50 грн. за час и пять минут, сегодня тоже чуть больше часа понадобилось-гасил задолженность по Б5 в льготный период, комиссий нет ни со стороны Алллы ни со стороны Б5 Таси.
Искатель написав:А насчет отлежки... кто-то на практике проверял? Допустим, сегодня вторник, пополнили "Ощадный". Когда уже 100% безопасно снимать? Насколько я понял, при снятии с "Ощадного", даже если и будет комиссия, ТАС же не пишет?
Пополнял "Ощадный" в среду (17:30) через TAS2U, в пятницу в первой половине дня снимал через кассу. Комиссии не было ни на одном из этапов.