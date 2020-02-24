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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:16

  Искатель написав:
  Igneus написав:Может лучше для обмена валюты гривну через СЭП заводить сразу на дебетную Б5, чтобы не считать банковские дни на Ощадном?
По тарифу Б5 безналичное зачисление через СЭП, но не TAS2U, похоже, без комиссии, и остается выбрать банк, из которого делать безкомиссионный перевод.
На такой вариант вроде бы Faceless тут намекал, и Михалыч тоже рассуждал об этом, но я пока не пробовал.


Может быть. Но у меня нет дебетной Б5. Пользуюсь Викой для валютообмена. Можно, конечно, открыть три Б5 - гривна, евро, доллар. Но это целое дело...

Теоретически ничто не мешает пополнить СЭПом Виику, IBAN дебетного счета виден в ТАС2Ю
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:48

Кредитки - пополняем пимпой.
Дебетки - сэпом.
Зачем нужен тот сбер ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:20

  pharus написав:Подскажите плз, перевод в ТАС2Ю с Плативки на чужую Б5 день-в-день проводка по счету или на следующий?
Проверил - дошло за 4 часа, день-в-день.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:21

  mustbe написав:Кредитки - пополняем пимпой.

Пимпой это p2p?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:22

Пимпой - это "Погасить кредит" или что-то в этом роде
mustbe
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  mustbe написав:Зачем нужен тот сбер ?

Некоторым нравится геморрой :D
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:33

  mustbe написав:Пимпой - это "Погасить кредит" или что-то в этом роде

А если пополнять Б5 с карты Моно обычным переводом, там же вроде никакой комиссии ни с одной стороны. Так не проще?
Striker
 
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