Igneus написав:Может лучше для обмена валюты гривну через СЭП заводить сразу на дебетную Б5, чтобы не считать банковские дни на Ощадном? По тарифу Б5 безналичное зачисление через СЭП, но не TAS2U, похоже, без комиссии, и остается выбрать банк, из которого делать безкомиссионный перевод. На такой вариант вроде бы Faceless тут намекал, и Михалыч тоже рассуждал об этом, но я пока не пробовал.
Может быть. Но у меня нет дебетной Б5. Пользуюсь Викой для валютообмена. Можно, конечно, открыть три Б5 - гривна, евро, доллар. Но это целое дело...
Теоретически ничто не мешает пополнить СЭПом Виику, IBAN дебетного счета виден в ТАС2Ю
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