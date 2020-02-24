Striker, у меня рабочий указан так +380626400000. Кто мешал тебе также сделать?
Вот я в Альфу заходил и мне действительно отказывали в оформлении карты из-за того, что я не хотел страховку подписывать. Думал тоже обратиться в НБУ, но из-за ряда моментов решил поступить по другому.
Да и тебе-то кредитную карту оформили. То, что не налили кредитный лимит, — другой вопрос и банк имеет право его не наливать. От банков НБУ требует выдавать "полезные" кредиты (делать скоринг и т. а.), а не направо-налево.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Безосновательно ? ))) Банк - никому ничего не должен. Захотел - дал кредит. Не захотел - не дал. Надоел ему клиент - просто разорвал стосунки. И ТАС - далеко не один такой, который просит/требует телефоны знакомых. Не нравится - проходим мимо. Ну, или боритесь с ветряными мельницами, коих не один десяток. Удачи
MASolomko написав:Striker, у меня рабочий указан так +380626400000. Кто мешал тебе также сделать?
Вот я в Альфу заходил и мне действительно отказывали в оформлении карты из-за того, что я не хотел страховку подписывать. Думал тоже обратиться в НБУ, но из-за ряда моментов решил поступить по другому.
Да и тебе-то кредитную карту оформили. То, что не налили кредитный лимит, — другой вопрос и банк имеет право его не наливать. От банков НБУ требует выдавать "полезные" кредиты (делать скоринг и т. а.), а не направо-налево.
Я указал рабочий городской, центральный офис можно сказать, там обо мне никто ничего вообще не знает и на звонок банка они на 99% ответят посылом куда подальше, могут вообще трубку не брать)
mustbe написав:Безосновательно ? ))) Банк - никому ничего не должен. Захотел - дал кредит. Не захотел - не дал. Надоел ему клиент - просто разорвал стосунки. И ТАС - далеко не один такой, который просит/требует телефоны знакомых. Не нравится - проходим мимо. Ну, или боритесь с ветряными мельницами, коих не один десяток. Удачи
Striker написав:Я указал рабочий городской, центральный офис можно сказать, там обо мне никто ничего вообще не знает и на звонок банка они на 99% ответят посылом куда подальше, могут вообще трубку не брать)
И думаете хорошо сделали? Выстрелили себе в ногу. Мою коллегу на работе в 2016-ом пытали изо всех сил, включая вопрос об её личном отношении ко мне, как к человеку, а также уровне моей зарплаты (я ей сообщил какую цифру говорить). Зато и лимит получил.