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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3244324532463247>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:32

Re: ТАСКОМБАНК

Striker, у меня рабочий указан так +380626400000. Кто мешал тебе также сделать?

Вот я в Альфу заходил и мне действительно отказывали в оформлении карты из-за того, что я не хотел страховку подписывать. Думал тоже обратиться в НБУ, но из-за ряда моментов решил поступить по другому.

Да и тебе-то кредитную карту оформили. :) То, что не налили кредитный лимит, — другой вопрос и банк имеет право его не наливать. От банков НБУ требует выдавать "полезные" кредиты (делать скоринг и т. а.), а не направо-налево.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:35

Re: ТАСКОМБАНК

Безосновательно ? )))
Банк - никому ничего не должен. Захотел - дал кредит. Не захотел - не дал.
Надоел ему клиент - просто разорвал стосунки.
И ТАС - далеко не один такой, который просит/требует телефоны знакомых.
Не нравится - проходим мимо.
Ну, или боритесь с ветряными мельницами, коих не один десяток. Удачи
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:54

  MASolomko написав:Striker, у меня рабочий указан так +380626400000. Кто мешал тебе также сделать?

Вот я в Альфу заходил и мне действительно отказывали в оформлении карты из-за того, что я не хотел страховку подписывать. Думал тоже обратиться в НБУ, но из-за ряда моментов решил поступить по другому.

Да и тебе-то кредитную карту оформили. :) То, что не налили кредитный лимит, — другой вопрос и банк имеет право его не наливать. От банков НБУ требует выдавать "полезные" кредиты (делать скоринг и т. а.), а не направо-налево.

Я указал рабочий городской, центральный офис можно сказать, там обо мне никто ничего вообще не знает и на звонок банка они на 99% ответят посылом куда подальше, могут вообще трубку не брать)
Striker
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:56

  mustbe написав:Безосновательно ? )))
Банк - никому ничего не должен. Захотел - дал кредит. Не захотел - не дал.
Надоел ему клиент - просто разорвал стосунки.
И ТАС - далеко не один такой, который просит/требует телефоны знакомых.
Не нравится - проходим мимо.
Ну, или боритесь с ветряными мельницами, коих не один десяток. Удачи

Ладно, я понял)
Striker
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:00

  Striker написав:Я указал рабочий городской, центральный офис можно сказать, там обо мне никто ничего вообще не знает и на звонок банка они на 99% ответят посылом куда подальше, могут вообще трубку не брать)

И думаете хорошо сделали? Выстрелили себе в ногу или обхитрили самого себя. Мою коллегу на работе в 2016-ом пытали изо всех сил, включая вопрос об её личном отношении ко мне, как к человеку, а также уровне моей зарплаты (я ей сообщил какую цифру говорить). Зато и лимит получил.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:22

  Vorlon написав:
  Striker написав:Я указал рабочий городской, центральный офис можно сказать, там обо мне никто ничего вообще не знает и на звонок банка они на 99% ответят посылом куда подальше, могут вообще трубку не брать)

И думаете хорошо сделали? Выстрелили себе в ногу или обхитрили самого себя. Мою коллегу на работе в 2016-ом пытали изо всех сил, включая вопрос об её личном отношении ко мне, как к человеку, а также уровне моей зарплаты (я ей сообщил какую цифру говорить). Зато и лимит получил.

Ну я бы не сказал, что 1%, а не 2% на супермаркеты, прямо таки большая потеря. Попробую теперь попользоваться картой, положу деп на 1к грн, пару-тройку месяцев подряд пополню по 500 грн, а там может и лимит попробую попросить. Ещё закажу "Платівку", вдруг понадобится вывести свои деньги с Б5.
Востаннє редагувалось Striker в Вів 25 лют, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:23

Re: ТАСКОМБАНК

  MASolomko написав:Striker, у меня рабочий указан так +380626400000. Кто мешал тебе также сделать?

Якраз робочий номер можна самому і не вказувати. У них є метод проти таких хитрих - вони просто беруть номер з ЄДРПОУ і за ним дзвонять, якщо мають бажання.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:30

  klug написав:
  MASolomko написав:Striker, у меня рабочий указан так +380626400000. Кто мешал тебе также сделать?

Якраз робочий номер можна самому і не вказувати. У них є метод проти таких хитрих - вони просто беруть номер з ЄДРПОУ і за ним дзвонять, якщо мають бажання.

Ну так я и не хитрил, номер моей работы как раз и вытащили с ЄДРПОУ, я начал диктовать, а специалист продолжила называть цифры номера. То есть, по сути, я всё правильно указал.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:45

  Striker написав:Ну я бы не сказал, что 1%, а не 2% на супермаркеты, прямо таки большая потеря.

То есть продукты вы не покупаете, да? Никто на продукты столько много не даёт чтобы каждый день и в любое время. И на все прочие категории 1% лучше, чем ничего у большинства. А Пудра в качестве допки вообще бомба!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:03

  Vorlon написав:
  Striker написав:Ну я бы не сказал, что 1%, а не 2% на супермаркеты, прямо таки большая потеря.

То есть продукты вы не покупаете, да? Никто на продукты столько много не даёт чтобы каждый день и в любое время. И на все прочие категории 1% лучше, чем ничего у большинства. А Пудра в качестве допки вообще бомба!

Покупаю. Но пока буду пользоваться кешбэком мони, на этой неделе оформлю скунса и аллу. Очень вероятно, что в 1 из 3 карт будут продукты (сейчас на моне 2%). Вдруг не будет ни на одной, то в ход пойдёт Таз, ну и на категориях, которых нет на остальных, буду активно пользоваться Тазом. 2% понятно, что намного лучше, но Вы всё время так это описываете, как будто от этого одного процента жизнь кардинально меняется. :o
Повторюсь, попробую оформить мини-депозит в Тазике, регулярно пополнять на копейки, ну и пользоваться картой. Вдруг потом что-то нальют. :)
Striker
 
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