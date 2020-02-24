Додано: Вів 25 лют, 2020 20:03

Vorlon написав: Striker написав: Ну я бы не сказал, что 1%, а не 2% на супермаркеты, прямо таки большая потеря. Ну я бы не сказал, что 1%, а не 2% на супермаркеты, прямо таки большая потеря.

То есть продукты вы не покупаете, да? Никто на продукты столько много не даёт чтобы каждый день и в любое время. И на все прочие категории 1% лучше, чем ничего у большинства. А Пудра в качестве допки вообще бомба! То есть продукты вы не покупаете, да? Никто на продукты столько много не даёт чтобы каждый день и в любое время. И на все прочие категории 1% лучше, чем ничего у большинства. А Пудра в качестве допки вообще бомба!

Покупаю. Но пока буду пользоваться кешбэком мони, на этой неделе оформлю скунса и аллу. Очень вероятно, что в 1 из 3 карт будут продукты (сейчас на моне 2%). Вдруг не будет ни на одной, то в ход пойдёт Таз, ну и на категориях, которых нет на остальных, буду активно пользоваться Тазом. 2% понятно, что намного лучше, но Вы всё время так это описываете, как будто от этого одного процента жизнь кардинально меняется.Повторюсь, попробую оформить мини-депозит в Тазике, регулярно пополнять на копейки, ну и пользоваться картой. Вдруг потом что-то нальют.