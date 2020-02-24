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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3244324532463247

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:11

  Striker написав:сейчас на моне 2%

По факту там 1,61% за свои средства или 0,805% за кредитные. Почувствуйте разницу с 2% за кредитные :)
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 25 лют, 2020 20:14, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:13

  Striker написав:как будто от этого одного процента жизнь кардинально меняется

Не думаю, что она у вас сильно изменится если вообще жить без кэшбека. Но вопрос-то не в этом.

  Striker написав:Повторюсь

То есть жену вы засылать (что более эффективно) не планируете?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:17

  Vorlon написав:
  Striker написав:сейчас на моне 2%

По факту там 1,61% за свои средства или 0,805% за кредитные. Почувствуйте разницу с 2% за кредитные :)

То есть, Вы хотите сказать, что 2% кешбэка в тазике не облагаются налогами? С каких это делов?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:19

Striker ТАС просто компенсирует
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:20

  Vorlon написав:То есть жену вы засылать (что более эффективно) не планируете?

Планирую. Просто интересно сколько ей дадут.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:33

  Striker написав:
  klug написав:
  MASolomko написав:Striker, у меня рабочий указан так +380626400000. Кто мешал тебе также сделать?

Якраз робочий номер можна самому і не вказувати. У них є метод проти таких хитрих - вони просто беруть номер з ЄДРПОУ і за ним дзвонять, якщо мають бажання.

Ну так я и не хитрил, номер моей работы как раз и вытащили с ЄДРПОУ, я начал диктовать, а специалист продолжила называть цифры номера. То есть, по сути, я всё правильно указал.

Так я і не вам відповідав.
  Striker написав:Повторюсь, попробую оформить мини-депозит в Тазике

Це тут не допомагає, особливо "міні".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:42

  omb написав:ТАС просто компенсирует

Реальные 2%? Где можно ознакомится с информацией по этому поводу? Я всё читал, но такого не находил.
Востаннє редагувалось Striker в Вів 25 лют, 2020 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:42

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Квесторе_поверніться
 
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