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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 20:11
Striker написав:
сейчас на моне 2%
По факту там 1,61% за свои средства или 0,805% за кредитные. Почувствуйте разницу с 2% за кредитные
Востаннє редагувалось Vorlon
в Вів 25 лют, 2020 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 20:13
Striker написав:
как будто от этого одного процента жизнь кардинально меняется
Не думаю, что она у вас сильно изменится если вообще жить без кэшбека. Но вопрос-то не в этом.
Striker написав:
Повторюсь
То есть жену вы засылать (что более эффективно) не планируете?
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Додано: Вів 25 лют, 2020 20:17
Vorlon написав: Striker написав:
сейчас на моне 2%
По факту там 1,61% за свои средства или 0,805% за кредитные. Почувствуйте разницу с 2% за кредитные
То есть, Вы хотите сказать, что 2% кешбэка в тазике не облагаются налогами? С каких это делов?
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Striker
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Додано: Вів 25 лют, 2020 20:19
Striker ТАС просто компенсирует
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omb
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Додано: Вів 25 лют, 2020 20:20
Vorlon написав:
То есть жену вы засылать (что более эффективно) не планируете?
Планирую. Просто интересно сколько ей дадут.
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Striker
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Додано: Вів 25 лют, 2020 20:33
Striker написав: klug написав: MASolomko написав:
Striker, у меня рабочий указан так +380626400000. Кто мешал тебе также сделать?
Якраз робочий номер можна самому і не вказувати. У них є метод проти таких хитрих - вони просто беруть номер з ЄДРПОУ і за ним дзвонять, якщо мають бажання.
Ну так я и не хитрил, номер моей работы как раз и вытащили с ЄДРПОУ, я начал диктовать, а специалист продолжила называть цифры номера. То есть, по сути, я всё правильно указал.
Так я і не вам відповідав.
Striker написав:
Повторюсь, попробую оформить мини-депозит в Тазике
Це тут не допомагає, особливо "міні".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 20:42
omb написав:
ТАС просто компенсирует
Реальные 2%? Где можно ознакомится с информацией по этому поводу? Я всё читал, но такого не находил.
Востаннє редагувалось Striker
в Вів 25 лют, 2020 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 20:42
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