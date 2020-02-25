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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3245324632473248

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:48

  klug написав:Так я і не вам відповідав.
  Striker написав:Повторюсь, попробую оформить мини-депозит в Тазике

Це тут не допомагає, особливо "міні".

Я Вам ответил, потому что мне тут закинули, что я сам себе выстрелил в ногу, что указал якобы левый рабочий номер. По факту это реальный рабочий номер взятый с ЄДРПОУ и я всё правильно указал.
А что тогда помогает? Активное пользование картой увеличивает шансы?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:51

  Vorlon написав:
  Striker написав:Реальные 2%?

Нет, разумеется мы тут все прикалываемся уже много лет! :mrgreen:
Всё есть в условиях бонусной программы в разделе документов по карте:
"Діюча редакція офіційних умов бонусної Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК»".

Спасибо, почитаю. Ну тогда выгода от такой карты бесспорна. Только попробуй ещё получи. :(
Striker
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:54

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:А что тогда помогает? Активное пользование картой увеличивает шансы?


Время помогает.
Мне вот МОНЯ , при моих "орденах и медалях" изначально выдал 2к лимита , но через время долил до 22к. (ничче с Моней не делал).
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:18

  Квесторе_поверніться написав:Хід конем від Комси
http://finbalance.com.ua/news/u-taskombanku-tihipka---noviy-hlava-pravlinnya

Тігіпко міняє їх як шкарпетки - немає стабільності.
  Striker написав:А что тогда помогает? Активное пользование картой увеличивает шансы?

Питання на мільйон. Як типова жінка, ТАСька когось любить, а когось - ні і без жодного логічного обґрунтування. І по платних WeekendCard вона не усім навіть 1к давала і багатьох битих свинорилів з гарбузом залишила. Виглядає так, що тут більше допомагає везіння, ніж якась реальна стратегія, ну і бувають періоди у році, коли тут наливають охочіше, а бувають, коли навпаки (конкретні дати не скажу, але схоже, що квітень і десь вересень-жовтень). Якби вам дали хоча б 1к, то можна було б про щось предметно говорити, а з 0 тут не ясно, чим ви не сподобались.

P.S. повторю пораду інших: відправляйте свою панянку по Пудру - там більше шансів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:33

klug
Отправлю. Если дадут Пудру с лимитом, то и Б5 потом можно будет сделать.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:39

  mephala написав:
  Faceless написав:
  mephala написав:рассказывая тасу персональные данные третьих лиц

Там не требуется указывать ФИО, чьи телефоны просят, соответственно, это не разглашение персональных данных. Сам по себе телефон персональными данными не является, только в связке с ФИО


Вы точно клиент ТАСа? Сейчас под рукой нету но дома валяется бланк пустой анкеты. Специально выклянчил в отделении.
В анкетке не только ФИО требуется указать к номеру телефона но и степень родства.

Я точно клиент, но я свою Б5 оформлял, когда они еще и анкеток не придумали, по Викенду вроде давал только телефон, без ФИО
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:40

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:А насчет отлежки... кто-то на практике проверял? Допустим, сегодня вторник, пополнили "Ощадный". Когда уже 100% безопасно снимать? Насколько я понял, при снятии с "Ощадного", даже если и будет комиссия, ТАС же не пишет?

ОДного полного рабочего дня достаточно. Насчет выходных - не уверен. Я на комисс не попадал еще, и как-то не хочется
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:44

  Striker написав:Никто ещё ни разу не отправлял жалобу на ТАС в НБУ?
Вот тут есть пункт "Звернення громадян":
https://bank.gov.ua/contacts-details#section-2
В нём находится:
Форма електронного звернення громадянина (rtf та pdf), яке надсилається на nbu@bank.gov.ua
Думаю послать жалобу на то, что требуют номера знакомых и рабочий телефон, и без указания этих номеров безосновательно отказывают в выдаче кредита.

Ну максимум на что можете жаловаться, что требуют номера и ФИО знакомых. Обосновывать отказ в выдаче кредита банк не обязан.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:44

  Maksi2 написав:Шановний, ваша жінка легкої поведінки.

Ти, байстрюче, сплутав зі своєю мамою.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:50

  klug написав:
  Maksi2 написав:Шановний, ваша жінка легкої поведінки.

Ти, байстрюче, сплутав зі своєю мамою.

Полегче, он вообще-то имел ввиду банк, а не вашу жену.
Striker
 
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