Striker написав:Повторюсь, попробую оформить мини-депозит в Тазике
Це тут не допомагає, особливо "міні".
Я Вам ответил, потому что мне тут закинули, что я сам себе выстрелил в ногу, что указал якобы левый рабочий номер. По факту это реальный рабочий номер взятый с ЄДРПОУ и я всё правильно указал. А что тогда помогает? Активное пользование картой увеличивает шансы?
Нет, разумеется мы тут все прикалываемся уже много лет! Всё есть в условиях бонусной программы в разделе документов по карте: "Діюча редакція офіційних умов бонусної Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК»".
Спасибо, почитаю. Ну тогда выгода от такой карты бесспорна. Только попробуй ещё получи.
Тігіпко міняє їх як шкарпетки - немає стабільності.
Striker написав:А что тогда помогает? Активное пользование картой увеличивает шансы?
Питання на мільйон. Як типова жінка, ТАСька когось любить, а когось - ні і без жодного логічного обґрунтування. І по платних WeekendCard вона не усім навіть 1к давала і багатьох битих свинорилів з гарбузом залишила. Виглядає так, що тут більше допомагає везіння, ніж якась реальна стратегія, ну і бувають періоди у році, коли тут наливають охочіше, а бувають, коли навпаки (конкретні дати не скажу, але схоже, що квітень і десь вересень-жовтень). Якби вам дали хоча б 1к, то можна було б про щось предметно говорити, а з 0 тут не ясно, чим ви не сподобались.
P.S. повторю пораду інших: відправляйте свою панянку по Пудру - там більше шансів.
Искатель написав:А насчет отлежки... кто-то на практике проверял? Допустим, сегодня вторник, пополнили "Ощадный". Когда уже 100% безопасно снимать? Насколько я понял, при снятии с "Ощадного", даже если и будет комиссия, ТАС же не пишет?
ОДного полного рабочего дня достаточно. Насчет выходных - не уверен. Я на комисс не попадал еще, и как-то не хочется
Striker написав:Никто ещё ни разу не отправлял жалобу на ТАС в НБУ? Вот тут есть пункт "Звернення громадян": https://bank.gov.ua/contacts-details#section-2 В нём находится: Форма електронного звернення громадянина (rtf та pdf), яке надсилається на nbu@bank.gov.ua Думаю послать жалобу на то, что требуют номера знакомых и рабочий телефон, и без указания этих номеров безосновательно отказывают в выдаче кредита.
Ну максимум на что можете жаловаться, что требуют номера и ФИО знакомых. Обосновывать отказ в выдаче кредита банк не обязан.