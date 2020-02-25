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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3246324732483249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:17

  Striker написав:
  klug написав:
  Maksi2 написав:Шановний, ваша жінка легкої поведінки.

Ти, байстрюче, сплутав зі своєю мамою.

Полегче, он вообще-то имел ввиду банк, а не вашу жену.

В том то и дело что он знает что я имел ввиду банк, но прикинулся дураком.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:48

Re: ТАСКОМБАНК

скоро клієнти Тасі заживуть !!!
Зеленський подумує змінити Гончарука на Тігіпка – ЗМІ
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/25/7241682/
і якщо до Упячки і Притули багато питань, то у даному випадку вони публікують із посиланням на КиївПост (англомовне видання, орієнтоване першочергово на дипломатичні представництва в Україні, жовтими не були ніколи)
https://www.kyivpost.com/ukraine-politi ... ister.html
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:30

Re: ТАСКОМБАНК

Друзі, прошу роз'яснити:
18.02.2020 на Пудрі дружини суму до сплати у грейсі показувало в розмірі 92 грн. при загальному КЛ 3000 і заборгованості -2848 ... тих 92 грн. вона закинула на картку Пудри і спокійно відклала до покупок наступних ...
сьогодні дружина випадково помітила, що сума до сплати у грейсі до 25.02.20 змінилась на повну суму заборгованості - тих самих 2848, оскільки за тиждень по пудрі не купувала нічого
у чому суть таких змін розміру до сплати, і чому грейс намалював рівно величину загальної заборгованості по кредиту, тобто т2ю фактично затребував вивести усю заборгованість в ноль ???
stas_rst
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  #<1 ... 3246324732483249
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