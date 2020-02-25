В том то и дело что он знает что я имел ввиду банк, но прикинулся дураком.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:17
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:48
Re: ТАСКОМБАНК
скоро клієнти Тасі заживуть !!!
Зеленський подумує змінити Гончарука на Тігіпка – ЗМІ
і якщо до Упячки і Притули багато питань, то у даному випадку вони публікують із посиланням на КиївПост (англомовне видання, орієнтоване першочергово на дипломатичні представництва в Україні, жовтими не були ніколи)
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:30
Re: ТАСКОМБАНК
Друзі, прошу роз'яснити:
18.02.2020 на Пудрі дружини суму до сплати у грейсі показувало в розмірі 92 грн. при загальному КЛ 3000 і заборгованості -2848 ... тих 92 грн. вона закинула на картку Пудри і спокійно відклала до покупок наступних ...
сьогодні дружина випадково помітила, що сума до сплати у грейсі до 25.02.20 змінилась на повну суму заборгованості - тих самих 2848, оскільки за тиждень по пудрі не купувала нічого
у чому суть таких змін розміру до сплати, і чому грейс намалював рівно величину загальної заборгованості по кредиту, тобто т2ю фактично затребував вивести усю заборгованість в ноль ???
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