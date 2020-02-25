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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3246324732483249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:48

Re: ТАСКОМБАНК

скоро клієнти Тасі заживуть !!!
Зеленський подумує змінити Гончарука на Тігіпка – ЗМІ
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/25/7241682/
і якщо до Упячки і Притули багато питань, то у даному випадку вони публікують із посиланням на КиївПост (англомовне видання, орієнтоване першочергово на дипломатичні представництва в Україні, жовтими не були ніколи)
https://www.kyivpost.com/ukraine-politi ... ister.html
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:30

Re: ТАСКОМБАНК

Друзі, прошу роз'яснити:
18.02.2020 на Пудрі дружини суму до сплати у грейсі показувало в розмірі 92 грн. при загальному КЛ 3000 і заборгованості -2848 ... тих 92 грн. вона закинула на картку Пудри і спокійно відклала до покупок наступних ...
сьогодні дружина випадково помітила, що сума до сплати у грейсі до 25.02.20 змінилась на повну суму заборгованості - тих самих 2848, оскільки за тиждень по пудрі не купувала нічого
у чому суть таких змін розміру до сплати, і чому грейс намалював рівно величину загальної заборгованості по кредиту, тобто т2ю фактично затребував вивести усю заборгованість в ноль ???
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:57

  Faceless написав:Я точно клиент, но я свою Б5 оформлял, когда они еще и анкеток не придумали, по Викенду вроде давал только телефон, без ФИО

Я вообще пришел в последний день акции по вике, чтобы оформить мультивалютку для онлайн КБ без надежды на лимит, потому что ФОП.

Так и говорил при звонке от сб или кредитного спеца, что особо на лимит не надеюсь и к тому же мне известно, что фопам не наливают. Говорю охота поиграться мультивалютной картой. А они взяли и налили :)

Вот с пудрой квест был тот еще.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 00:06

  stas_rst написав:Друзі, прошу роз'яснити:
18.02.2020 на Пудрі дружини суму до сплати у грейсі показувало в розмірі 92 грн. при загальному КЛ 3000 і заборгованості -2848 ... тих 92 грн. вона закинула на картку Пудри і спокійно відклала до покупок наступних ...
сьогодні дружина випадково помітила, що сума до сплати у грейсі до 25.02.20 змінилась на повну суму заборгованості - тих самих 2848, оскільки за тиждень по пудрі не купувала нічого
у чому суть таких змін розміру до сплати, і чому грейс намалював рівно величину загальної заборгованості по кредиту, тобто т2ю фактично затребував вивести усю заборгованість в ноль ???

Похоже вы вылетели с грейса.

МОП по пудре - не менее 100 грн.
А 7.1.1 тарифов

Звоните на гарячку.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:34

Re: ТАСКОМБАНК

Карта Вика. Ощадний рахунок. В истории операций "Надходження коштів згідно депозитного договору ... 24.02.2020, 22:40" А за 25 февраля проценты начислены без учёта этой суммы. Правильно посчитано?
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:08

  curiousobro написав:Похоже вы вылетели с грейса.

МОП по пудре - не менее 100 грн.
А 7.1.1 тарифов

Звоните на гарячку.

Может быть и менее 100 грн, если сама задолженность была меньше 100 грн на последний рабочий день месяца :idea: Я в феврале по пудре закрывал 16,89 грн.
"5%, не менше 100 грн, але не більше залишку заборгованість"
Вот если у вас задолженность на 31.01 была 101 грн, то тут февральский мин. платеж будет 100 грн.

А вообще, конечно, без выписки по счету - беспредметное гадание.
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:09

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, плз, Викенд сейчас переоформляют по сроку? Или окончательно "вывели с рынка"?
dr_morgenstern
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