Друзі, прошу роз'яснити: 18.02.2020 на Пудрі дружини суму до сплати у грейсі показувало в розмірі 92 грн. при загальному КЛ 3000 і заборгованості -2848 ... тих 92 грн. вона закинула на картку Пудри і спокійно відклала до покупок наступних ... сьогодні дружина випадково помітила, що сума до сплати у грейсі до 25.02.20 змінилась на повну суму заборгованості - тих самих 2848, оскільки за тиждень по пудрі не купувала нічого у чому суть таких змін розміру до сплати, і чому грейс намалював рівно величину загальної заборгованості по кредиту, тобто т2ю фактично затребував вивести усю заборгованість в ноль ???
stas_rst написав:Друзі, прошу роз'яснити: 18.02.2020 на Пудрі дружини суму до сплати у грейсі показувало в розмірі 92 грн. при загальному КЛ 3000 і заборгованості -2848 ... тих 92 грн. вона закинула на картку Пудри і спокійно відклала до покупок наступних ... сьогодні дружина випадково помітила, що сума до сплати у грейсі до 25.02.20 змінилась на повну суму заборгованості - тих самих 2848, оскільки за тиждень по пудрі не купувала нічого у чому суть таких змін розміру до сплати, і чому грейс намалював рівно величину загальної заборгованості по кредиту, тобто т2ю фактично затребував вивести усю заборгованість в ноль ???
Может быть и менее 100 грн, если сама задолженность была меньше 100 грн на последний рабочий день месяца Я в феврале по пудре закрывал 16,89 грн. "5%, не менше 100 грн, але не більше залишку заборгованість" Вот если у вас задолженность на 31.01 была 101 грн, то тут февральский мин. платеж будет 100 грн.
А вообще, конечно, без выписки по счету - беспредметное гадание.
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