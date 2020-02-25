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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:32
Kevin написав: Spring написав:Striker
Года два назад обращение в Тасю за кредиткой - результат ноль, при том, что там лежал депозит.
Поход в октябре +25000 на пудру. Столько попросила, столько и дали.
Справка о зарплате была и тогда и в октябре. Их логика не понятна
Скорее всего лотерея из 2-х вариантов - дам, не дам
Если почитать всю ветку, несмотря на то что она тщательнейшим образом вычищается и вылизывается, то становится очевидным, что вариант всего 1:
не дам, поголовному большинству, за редкими исключениями.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:51
Славик написав:
Карта Вика. Ощадний рахунок. В истории операций "Надходження коштів згідно депозитного договору ... 24.02.2020, 22:40" А за 25 февраля проценты начислены без учёта этой суммы. Правильно посчитано?
Так, все правильно
Операції ініційовані після 22ої(20ої?) проводяться наступним днем - у Вас це 25е, відповідно % почнуть капати з 26го
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:24
ukrprom2014 написав: mephala написав:
В анкетке не только ФИО требуется указать к номеру телефона но и степень родства.
Они ж не требуют.
Не хотите - не давайте
Просто карту не получите тогда.
При чем тут хотите/не хотите.
есть Закон Украины который запрещает передавать, хранить и обрабатывать персональные данные без согласия на то владельца оных.
где у вас или у таса согласие этих третьих лиц?
потому преступниками становятся ОБА.
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mephala
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