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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3247324832493250

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:32

  Kevin написав:
  Spring написав:Striker
Года два назад обращение в Тасю за кредиткой - результат ноль, при том, что там лежал депозит.
Поход в октябре +25000 на пудру. Столько попросила, столько и дали.
Справка о зарплате была и тогда и в октябре. Их логика не понятна


Скорее всего лотерея из 2-х вариантов - дам, не дам

Если почитать всю ветку, несмотря на то что она тщательнейшим образом вычищается и вылизывается, то становится очевидным, что вариант всего 1:
не дам, поголовному большинству, за редкими исключениями.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:51

  Славик написав:Карта Вика. Ощадний рахунок. В истории операций "Надходження коштів згідно депозитного договору ... 24.02.2020, 22:40" А за 25 февраля проценты начислены без учёта этой суммы. Правильно посчитано?

Так, все правильно
Операції ініційовані після 22ої(20ої?) проводяться наступним днем - у Вас це 25е, відповідно % почнуть капати з 26го
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:24

  ukrprom2014 написав:
  mephala написав:В анкетке не только ФИО требуется указать к номеру телефона но и степень родства.

Они ж не требуют.
Не хотите - не давайте :)
Просто карту не получите тогда.


При чем тут хотите/не хотите.
есть Закон Украины который запрещает передавать, хранить и обрабатывать персональные данные без согласия на то владельца оных.
где у вас или у таса согласие этих третьих лиц?
потому преступниками становятся ОБА.
mephala
 
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  #<1 ... 3247324832493250
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