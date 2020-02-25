Spring написав:Striker Года два назад обращение в Тасю за кредиткой - результат ноль, при том, что там лежал депозит. Поход в октябре +25000 на пудру. Столько попросила, столько и дали. Справка о зарплате была и тогда и в октябре. Их логика не понятна
Скорее всего лотерея из 2-х вариантов - дам, не дам
Если почитать всю ветку, несмотря на то что она тщательнейшим образом вычищается и вылизывается, то становится очевидным, что вариант всего 1: не дам, поголовному большинству, за редкими исключениями.
Славик написав:Карта Вика. Ощадний рахунок. В истории операций "Надходження коштів згідно депозитного договору ... 24.02.2020, 22:40" А за 25 февраля проценты начислены без учёта этой суммы. Правильно посчитано?
Так, все правильно Операції ініційовані після 22ої(20ої?) проводяться наступним днем - у Вас це 25е, відповідно % почнуть капати з 26го
mephala написав:В анкетке не только ФИО требуется указать к номеру телефона но и степень родства.
Они ж не требуют. Не хотите - не давайте Просто карту не получите тогда.
При чем тут хотите/не хотите. есть Закон Украины который запрещает передавать, хранить и обрабатывать персональные данные без согласия на то владельца оных. где у вас или у таса согласие этих третьих лиц? потому преступниками становятся ОБА.
mephala написав:В анкетке не только ФИО требуется указать к номеру телефона но и степень родства.
Они ж не требуют. Не хотите - не давайте Просто карту не получите тогда.
При чем тут хотите/не хотите. есть Закон Украины который запрещает передавать, хранить и обрабатывать персональные данные без согласия на то владельца оных. где у вас или у таса согласие этих третьих лиц? потому преступниками становятся ОБА.
Шо за бред! По какой статье УК Украины они считаются преступниками?
У всех Тас2ю с большим опозданием отображает движения по счёту?
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mephala написав:При чем тут хотите/не хотите. есть Закон Украины который запрещает передавать, хранить и обрабатывать персональные данные без согласия на то владельца оных. где у вас или у таса согласие этих третьих лиц? потому преступниками становятся ОБА.
Шо за бред! По какой статье УК Украины они считаются преступниками?
mephala написав:При чем тут хотите/не хотите. есть Закон Украины который запрещает передавать, хранить и обрабатывать персональные данные без согласия на то владельца оных. где у вас или у таса согласие этих третьих лиц? потому преступниками становятся ОБА.
Шо за бред! По какой статье УК Украины они считаются преступниками?
mephala написав:персональные данные без согласия на то владельца оных.
Спокуха! Менагер спрашивает, есть ли челы, которые могут подтвердить бла,бла,бла. Вы - "да, есть". Ответ "Да,есть" подразумевает что челы эти "не против". Потому как "подтвердить" включает в себя позвонить, спросить и сказать что Вася Пупкин им знаком. Вы их сдали, Вы поручились что они "подтвердят", т.е. максимум кто в этой схеме "претупник" это Вы (если челы на самом деле против такого слива ПД) С Ваших же слов
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