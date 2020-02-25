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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3248324932503251>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:32

  Kevin написав:
  Spring написав:Striker
Года два назад обращение в Тасю за кредиткой - результат ноль, при том, что там лежал депозит.
Поход в октябре +25000 на пудру. Столько попросила, столько и дали.
Справка о зарплате была и тогда и в октябре. Их логика не понятна


Скорее всего лотерея из 2-х вариантов - дам, не дам

Если почитать всю ветку, несмотря на то что она тщательнейшим образом вычищается и вылизывается, то становится очевидным, что вариант всего 1:
не дам, поголовному большинству, за редкими исключениями.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:51

  Славик написав:Карта Вика. Ощадний рахунок. В истории операций "Надходження коштів згідно депозитного договору ... 24.02.2020, 22:40" А за 25 февраля проценты начислены без учёта этой суммы. Правильно посчитано?

Так, все правильно
Операції ініційовані після 22ої(20ої?) проводяться наступним днем - у Вас це 25е, відповідно % почнуть капати з 26го
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:24

  ukrprom2014 написав:
  mephala написав:В анкетке не только ФИО требуется указать к номеру телефона но и степень родства.

Они ж не требуют.
Не хотите - не давайте :)
Просто карту не получите тогда.


При чем тут хотите/не хотите.
есть Закон Украины который запрещает передавать, хранить и обрабатывать персональные данные без согласия на то владельца оных.
где у вас или у таса согласие этих третьих лиц?
потому преступниками становятся ОБА.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:28

  mephala написав:
  ukrprom2014 написав:
  mephala написав:В анкетке не только ФИО требуется указать к номеру телефона но и степень родства.

Они ж не требуют.
Не хотите - не давайте :)
Просто карту не получите тогда.


При чем тут хотите/не хотите.
есть Закон Украины который запрещает передавать, хранить и обрабатывать персональные данные без согласия на то владельца оных.
где у вас или у таса согласие этих третьих лиц?
потому преступниками становятся ОБА.

Шо за бред!
По какой статье УК Украины они считаются преступниками?
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:32

Re: ТАСКОМБАНК

У всех Тас2ю с большим опозданием отображает движения по счёту?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:44

  Stringer написав:
  mephala написав:При чем тут хотите/не хотите.
есть Закон Украины который запрещает передавать, хранить и обрабатывать персональные данные без согласия на то владельца оных.
где у вас или у таса согласие этих третьих лиц?
потому преступниками становятся ОБА.

Шо за бред!
По какой статье УК Украины они считаются преступниками?


а преступники нарушают только УК?
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист персональних даних
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:51

  mephala написав:
  Stringer написав:
  mephala написав:При чем тут хотите/не хотите.
есть Закон Украины который запрещает передавать, хранить и обрабатывать персональные данные без согласия на то владельца оных.
где у вас или у таса согласие этих третьих лиц?
потому преступниками становятся ОБА.

Шо за бред!
По какой статье УК Украины они считаются преступниками?


а преступники нарушают только УК?
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист персональних даних

Да, в ук исчерпывающий перечень преступлений. Преступником может считаться осуждённый судом исключительно по нарушению уголовного кодекса
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:01

  Stringer написав:Да, в ук исчерпывающий перечень преступлений. Преступником может считаться осуждённый судом исключительно по нарушению уголовного кодекса


уговорили.
значит становятся правопорушниками.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:02

Re: ТАСКОМБАНК

  mephala написав:персональные данные без согласия на то владельца оных.

Спокуха!
Менагер спрашивает, есть ли челы, которые могут подтвердить бла,бла,бла.
Вы - "да, есть".
Ответ "Да,есть" подразумевает что челы эти "не против".
Потому как "подтвердить" включает в себя позвонить, спросить и сказать что Вася Пупкин им знаком.
Вы их сдали, Вы поручились что они "подтвердят", т.е. максимум кто в этой схеме "претупник" это Вы (если челы на самом деле против такого слива ПД)
С Ваших же слов :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:10

  mephala написав:
  Stringer написав:Да, в ук исчерпывающий перечень преступлений. Преступником может считаться осуждённый судом исключительно по нарушению уголовного кодекса


уговорили.
значит становятся правопорушниками.

правонарушения перечислены в административном кодексе (коап) - ну просто интересно, какую статью вы им пытаетесь впаять? :mrgreen:
Stringer
 
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