Додано: Сер 26 лют, 2020 14:02

mephala написав: персональные данные без согласия на то владельца оных. персональные данные без согласия на то владельца оных.

Спокуха!Менагер спрашивает, есть ли челы, которые могут подтвердить бла,бла,бла.Вы - "да, есть".Ответ "Да,есть" подразумевает что челы эти "не против".Потому как "подтвердить" включает в себя позвонить, спросить и сказать что Вася Пупкин им знаком.Вы их сдали, Вы поручились что они "подтвердят", т.е. максимум кто в этой схеме "претупник" это Вы (если челы на самом деле против такого слива ПД)С Ваших же слов