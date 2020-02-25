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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3248324932503251

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:11

  ukrprom2014 написав:
  mephala написав:персональные данные без согласия на то владельца оных.

Спокуха!
Менагер спрашивает, есть ли челы, которые могут подтвердить бла,бла,бла.
Вы - "да, есть".
Ответ "Да,есть" подразумевает что челы эти "не против".
Потому как "подтвердить" включает в себя позвонить, спросить и сказать что Вася Пупкин им знаком.
Вы их сдали, Вы поручились что они "подтвердят", т.е. максимум кто в этой схеме "претупник" это Вы (если челы на самом деле против такого слива ПД)
С Ваших же слов :)


Вот то "не против" должно быть у таса подтверждено бумажкой а не вашими словами когда мать родную готовы продать ради кредитки :mrgreen:
Банк же с вас берет бумажку разрешение на ваши персональные данные а не удовлетворяется словами?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:18

  Stringer написав:ну просто интересно, какую статью вы им пытаетесь впаять? :mrgreen:

Статья одна, подозреваются в аферах, тупости, и Жанне Д'Арк, готовим костер. 8)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:20

  Stringer написав:
  mephala написав:
  Stringer написав:Да, в ук исчерпывающий перечень преступлений. Преступником может считаться осуждённый судом исключительно по нарушению уголовного кодекса


уговорили.
значит становятся правопорушниками.

правонарушения перечислены в административном кодексе (коап) - ну просто интересно, какую статью вы им пытаетесь впаять? :mrgreen:


если у вас есть что сказать по этой теме - то говорите.
если лижбы потрындеть делая умное лицо когда сами не знаете - то че решили 5 копеек вставить?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:31

  mephala написав:
  Stringer написав:
  mephala написав:
уговорили.
значит становятся правопорушниками.

правонарушения перечислены в административном кодексе (коап) - ну просто интересно, какую статью вы им пытаетесь впаять? :mrgreen:


если у вас есть что сказать по этой теме - то говорите.
если лижбы потрындеть делая умное лицо когда сами не знаете - то че решили 5 копеек вставить?

Не люблю балабольства, если бы вы свою глупость написали один раз, то это только ваша проблема, но вы ее повторяете уже наццатый раз. Нет никакого нарушения законодательства в просьбе экономиста дать телефонный номер знакомых. Статья 188/39 исчерпывающе описывает нарушения в сфере защиты персональных данных.
Просто перестаньте тиражировать чушь 8)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:38

  Stringer написав:Не люблю балабольства, если бы вы свою глупость написали один раз, то это только ваша проблема, но вы ее повторяете уже наццатый раз. Нет никакого нарушения законодательства в просьбе экономиста дать телефонный номер знакомых. Статья 188/39 исчерпывающе описывает нарушения в сфере защиты персональных данных.
Просто перестаньте тиражировать чушь 8)


да да да. просто чушь. Закон написали что бы кто как хотел так и вертел персональные данные. Так что глупости таки порете вы.
Желаю лично вам что бы ваш номер разнесли по всем городам и весям. Тогда будет забавно посмотреть как изменится ваше мнение по поводу охраны персональных данных.
нате. почитайте. тут вам и ваш любимый УК и КУАП
Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері захисту персональних даних
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:49

  mephala написав:
  Stringer написав:Не люблю балабольства, если бы вы свою глупость написали один раз, то это только ваша проблема, но вы ее повторяете уже наццатый раз. Нет никакого нарушения законодательства в просьбе экономиста дать телефонный номер знакомых. Статья 188/39 исчерпывающе описывает нарушения в сфере защиты персональных данных.
Просто перестаньте тиражировать чушь 8)


да да да. просто чушь. Закон написали что бы кто как хотел так и вертел персональные данные. Так что глупости таки порете вы.
Желаю лично вам что бы ваш номер разнесли по всем городам и весям. Тогда будет забавно посмотреть как изменится ваше мнение по поводу охраны персональных данных.
нате. почитайте. тут вам и ваш любимый УК и КУАП
Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері захисту персональних даних

Я вам уже все разжевал, даже некомпетентный, но сообразительный и неглупый читатель сможет разобраться в это вопросе, прочитав статью админ кодекса.
Повторяю, ваша некомпетентность в правовом вопросе это только ваша проблема, не все должны учиться правоведению, но ваше воинственное мракобесие - это уже проблема окружающих. Не понимаете, ну и фиг с ним, глупости распространять прекратите
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:55

Re: ТАСКОМБАНК

  mephala написав:Вот то "не против" должно быть у таса подтверждено бумажкой а не вашими словами когда мать родную готовы продать ради кредитки

Устно, письменно - без разницы.
Гуглите " формы гражданско правовых договорво в Украине".
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:57

Stringer После обращения в тас и заполнения там первичной анкеты, мне звонил какой то мудлан из германии или около того, европы, и предлагал какие то кредиты. Больше никаких фактов слива моих данных до обращения в тас и после обращения в тас - нигде не было. Тас слил мои данные на лево. Это я открытым текстом пишу, без намеков, если не понятно. В данном случае mephala прав, тас всегда ложил и будет ложить на ваши и на нащи персональные данные.
Maksi2
 
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