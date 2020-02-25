mephala написав:персональные данные без согласия на то владельца оных.
Спокуха! Менагер спрашивает, есть ли челы, которые могут подтвердить бла,бла,бла. Вы - "да, есть". Ответ "Да,есть" подразумевает что челы эти "не против". Потому как "подтвердить" включает в себя позвонить, спросить и сказать что Вася Пупкин им знаком. Вы их сдали, Вы поручились что они "подтвердят", т.е. максимум кто в этой схеме "претупник" это Вы (если челы на самом деле против такого слива ПД) С Ваших же слов
Вот то "не против" должно быть у таса подтверждено бумажкой а не вашими словами когда мать родную готовы продать ради кредитки Банк же с вас берет бумажку разрешение на ваши персональные данные а не удовлетворяется словами?
mephala написав: уговорили. значит становятся правопорушниками.
правонарушения перечислены в административном кодексе (коап) - ну просто интересно, какую статью вы им пытаетесь впаять?
если у вас есть что сказать по этой теме - то говорите. если лижбы потрындеть делая умное лицо когда сами не знаете - то че решили 5 копеек вставить?
Не люблю балабольства, если бы вы свою глупость написали один раз, то это только ваша проблема, но вы ее повторяете уже наццатый раз. Нет никакого нарушения законодательства в просьбе экономиста дать телефонный номер знакомых. Статья 188/39 исчерпывающе описывает нарушения в сфере защиты персональных данных. Просто перестаньте тиражировать чушь
Stringer написав:Не люблю балабольства, если бы вы свою глупость написали один раз, то это только ваша проблема, но вы ее повторяете уже наццатый раз. Нет никакого нарушения законодательства в просьбе экономиста дать телефонный номер знакомых. Статья 188/39 исчерпывающе описывает нарушения в сфере защиты персональных данных. Просто перестаньте тиражировать чушь
да да да. просто чушь. Закон написали что бы кто как хотел так и вертел персональные данные. Так что глупости таки порете вы. Желаю лично вам что бы ваш номер разнесли по всем городам и весям. Тогда будет забавно посмотреть как изменится ваше мнение по поводу охраны персональных данных. нате. почитайте. тут вам и ваш любимый УК и КУАП Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері захисту персональних даних
Stringer написав:Не люблю балабольства, если бы вы свою глупость написали один раз, то это только ваша проблема, но вы ее повторяете уже наццатый раз. Нет никакого нарушения законодательства в просьбе экономиста дать телефонный номер знакомых. Статья 188/39 исчерпывающе описывает нарушения в сфере защиты персональных данных. Просто перестаньте тиражировать чушь
да да да. просто чушь. Закон написали что бы кто как хотел так и вертел персональные данные. Так что глупости таки порете вы. Желаю лично вам что бы ваш номер разнесли по всем городам и весям. Тогда будет забавно посмотреть как изменится ваше мнение по поводу охраны персональных данных. нате. почитайте. тут вам и ваш любимый УК и КУАП Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері захисту персональних даних
Я вам уже все разжевал, даже некомпетентный, но сообразительный и неглупый читатель сможет разобраться в это вопросе, прочитав статью админ кодекса. Повторяю, ваша некомпетентность в правовом вопросе это только ваша проблема, не все должны учиться правоведению, но ваше воинственное мракобесие - это уже проблема окружающих. Не понимаете, ну и фиг с ним, глупости распространять прекратите
Stringer После обращения в тас и заполнения там первичной анкеты, мне звонил какой то мудлан из германии или около того, европы, и предлагал какие то кредиты. Больше никаких фактов слива моих данных до обращения в тас и после обращения в тас - нигде не было. Тас слил мои данные на лево. Это я открытым текстом пишу, без намеков, если не понятно. В данном случае mephala прав, тас всегда ложил и будет ложить на ваши и на нащи персональные данные.