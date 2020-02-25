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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:06

  ukrprom2014 написав:
  Maksi2 написав:тас всегда ложил и будет ложить

А кто не "ложил", есть такие?

Вероятно есть. Это как минимум те, которые не сливают номера на лево в микрокредитные и прочие займовые конторы, отказав при этом в кредлиме на викенде. Интересно, кто еще кроме скоринга мог слить персональные данные.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 26 лют, 2020 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:09

  Stringer написав:Я вам уже все разжевал, даже некомпетентный, но сообразительный и неглупый читатель сможет разобраться в это вопросе, прочитав статью админ кодекса.
Повторяю, ваша некомпетентность в правовом вопросе это только ваша проблема, не все должны учиться правоведению, но ваше воинственное мракобесие - это уже проблема окружающих. Не понимаете, ну и фиг с ним, глупости распространять прекратите


вы хоть статью прочитали прежде чем что то писать? там для таких как вы все подробно разжевано. в разрезе и УК и КУАП вами любимых.
то что вы являетесь апологетом правового нигилизма я это уже понял.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:14

  ukrprom2014 написав:
  mephala написав:Вот то "не против" должно быть у таса подтверждено бумажкой а не вашими словами когда мать родную готовы продать ради кредитки

Устно, письменно - без разницы.
Гуглите " формы гражданско правовых договорво в Украине".


говорите без разницы?
а почему тогда тас берет с вас ПИСЬМЕННОЕ согласие на обработку ваших персональных данных а не удовлетворяется устным согласием?
а на обработку вот тех контактов по списку что вы им предоставляете - так и устного нет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:21

Re: ТАСКОМБАНК

  mephala написав:почему тогда тас берет с вас ПИСЬМЕННОЕ согласие

по инструкции
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:23

мепхала бл, ветки альфы тебе мало и здесь уже
шо куча времени, а поговорить не с кем
Востаннє редагувалось v57 в Сер 26 лют, 2020 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:23

Re: Зміни до тарифів за пакетом послуг «Кредитка «Велика п’я

В свете покращень по Б5(https://tascombank.ua/files/Paket_poslu ... 2_2020.pdf), как выгодней всего снять гроши(кроме как через ощадный)?
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:27

Re: ТАСКОМБАНК

mephala написав:
  ukrprom2014 написав:
  mephala написав:В анкетке не только ФИО требуется указать к номеру телефона но и степень родства.

Они ж не требуют.
Не хотите - не давайте :)
Просто карту не получите тогда.


При чем тут хотите/не хотите.
есть Закон Украины который запрещает передавать, хранить и обрабатывать персональные данные без согласия на то владельца оных.
где у вас или у таса согласие этих третьих лиц?
потому преступниками становятся ОБА.
Ещё раз, натянуть нарушение закона о персональных данных можно, если доказать, что требуют именно телефон+Фио. Сам по себе телефон с примечание "коллега" персональными данными не является
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:28

  Maksi2 написав:Stringer После обращения в тас и заполнения там первичной анкеты, мне звонил какой то мудлан с подстановкой немецко - европейского номера, и предлагал какие то кредиты. Больше никаких фактов слива моих данных до обращения в тас и после обращения в тас - нигде не было. Тас слил мои данные на лево. Это я открытым текстом пишу, без намеков, если не понятно. В данном случае mephala прав, тас всегда ложил и будет ложить на ваши и на наши персональные данные.

Мефала утверждает иное, что экономист, просящая назвать телефон знакомого и клиент, его называющий - преступники и нарушители закона, а это совсем не так
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:31

  mephala написав:
  Stringer написав:Я вам уже все разжевал, даже некомпетентный, но сообразительный и неглупый читатель сможет разобраться в это вопросе, прочитав статью админ кодекса.
Повторяю, ваша некомпетентность в правовом вопросе это только ваша проблема, не все должны учиться правоведению, но ваше воинственное мракобесие - это уже проблема окружающих. Не понимаете, ну и фиг с ним, глупости распространять прекратите


вы хоть статью прочитали прежде чем что то писать? там для таких как вы все подробно разжевано. в разрезе и УК и КУАП вами любимых.
то что вы являетесь апологетом правового нигилизма я это уже понял.

Это очень смешно слышать от человека, который обозвал невинных людей преступниками :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:32

  Faceless написав:Ещё раз, натянуть нарушение закона о персональных данных можно, если доказать, что требуют именно телефон+Фио. Сам по себе телефон с примечание "коллега" персональными данными не является


еще раз. вы клиент таса если вы не знаете что они собирают?
у меня дома лежит их анкета. там черным по белому написано что они собирают:
1. телефон
2. ФИО
3. степень родства
mephala
 
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