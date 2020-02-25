Вероятно есть. Это как минимум те, которые не сливают номера на лево в микрокредитные и прочие займовые конторы, отказав при этом в кредлиме на викенде. Интересно, кто еще кроме скоринга мог слить персональные данные.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 26 лют, 2020 15:10, всього редагувалось 1 раз.
Stringer написав:Я вам уже все разжевал, даже некомпетентный, но сообразительный и неглупый читатель сможет разобраться в это вопросе, прочитав статью админ кодекса. Повторяю, ваша некомпетентность в правовом вопросе это только ваша проблема, не все должны учиться правоведению, но ваше воинственное мракобесие - это уже проблема окружающих. Не понимаете, ну и фиг с ним, глупости распространять прекратите
вы хоть статью прочитали прежде чем что то писать? там для таких как вы все подробно разжевано. в разрезе и УК и КУАП вами любимых. то что вы являетесь апологетом правового нигилизма я это уже понял.
mephala написав:Вот то "не против" должно быть у таса подтверждено бумажкой а не вашими словами когда мать родную готовы продать ради кредитки
Устно, письменно - без разницы. Гуглите " формы гражданско правовых договорво в Украине".
говорите без разницы? а почему тогда тас берет с вас ПИСЬМЕННОЕ согласие на обработку ваших персональных данных а не удовлетворяется устным согласием? а на обработку вот тех контактов по списку что вы им предоставляете - так и устного нет.
mephala написав:В анкетке не только ФИО требуется указать к номеру телефона но и степень родства.
Они ж не требуют. Не хотите - не давайте Просто карту не получите тогда.
При чем тут хотите/не хотите. есть Закон Украины который запрещает передавать, хранить и обрабатывать персональные данные без согласия на то владельца оных. где у вас или у таса согласие этих третьих лиц? потому преступниками становятся ОБА.
Ещё раз, натянуть нарушение закона о персональных данных можно, если доказать, что требуют именно телефон+Фио. Сам по себе телефон с примечание "коллега" персональными данными не является
Maksi2 написав:Stringer После обращения в тас и заполнения там первичной анкеты, мне звонил какой то мудлан с подстановкой немецко - европейского номера, и предлагал какие то кредиты. Больше никаких фактов слива моих данных до обращения в тас и после обращения в тас - нигде не было. Тас слил мои данные на лево. Это я открытым текстом пишу, без намеков, если не понятно. В данном случае mephala прав, тас всегда ложил и будет ложить на ваши и на наши персональные данные.
Мефала утверждает иное, что экономист, просящая назвать телефон знакомого и клиент, его называющий - преступники и нарушители закона, а это совсем не так
Stringer написав:Я вам уже все разжевал, даже некомпетентный, но сообразительный и неглупый читатель сможет разобраться в это вопросе, прочитав статью админ кодекса. Повторяю, ваша некомпетентность в правовом вопросе это только ваша проблема, не все должны учиться правоведению, но ваше воинственное мракобесие - это уже проблема окружающих. Не понимаете, ну и фиг с ним, глупости распространять прекратите
вы хоть статью прочитали прежде чем что то писать? там для таких как вы все подробно разжевано. в разрезе и УК и КУАП вами любимых. то что вы являетесь апологетом правового нигилизма я это уже понял.
Это очень смешно слышать от человека, который обозвал невинных людей преступниками
Faceless написав:Ещё раз, натянуть нарушение закона о персональных данных можно, если доказать, что требуют именно телефон+Фио. Сам по себе телефон с примечание "коллега" персональными данными не является
еще раз. вы клиент таса если вы не знаете что они собирают? у меня дома лежит их анкета. там черным по белому написано что они собирают: 1. телефон 2. ФИО 3. степень родства