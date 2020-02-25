Maksi2 написав:

После обращения в тас и заполнения там первичной анкеты, мне звонил какой то мудлан с подстановкой немецко - европейского номера, и предлагал какие то кредиты. Больше никаких фактов слива моих данных до обращения в тас и после обращения в тас -не было. Тас слил мои данные на лево. Это я открытым текстом пишу, без намеков, если не понятно. В данном случаеправ, тас всегда ложил и будет ложить на ваши и на наши персональные данные.