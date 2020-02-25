Stringer написав:Я вам уже все разжевал, даже некомпетентный, но сообразительный и неглупый читатель сможет разобраться в это вопросе, прочитав статью админ кодекса. Повторяю, ваша некомпетентность в правовом вопросе это только ваша проблема, не все должны учиться правоведению, но ваше воинственное мракобесие - это уже проблема окружающих. Не понимаете, ну и фиг с ним, глупости распространять прекратите
вы хоть статью прочитали прежде чем что то писать? там для таких как вы все подробно разжевано. в разрезе и УК и КУАП вами любимых. то что вы являетесь апологетом правового нигилизма я это уже понял.
Это очень смешно слышать от человека, который обозвал невинных людей преступниками
походу вы таки статью не читали. а зря. там для таких как вы написано как и по какой статье УК можете пойти. будете потом в суде рассказывать кто не преступник. и какой невинный, белый и пушистый.
Stringer написав:Читая вас, становится совершенно понятно откуда берутся люди, кидающие камни в автобус в санжарах. Вы кстати как относитесь к теории плоской земли?
аргументированно ответить на ту статью и сам ЗУ про защиту персональных данных нечем? решили сменить тему?
Осознал, что пробить воинствующее невежество невозможно не только логикой, но и фактами. Я вам даю ссылку на статью закона об ответственности, а вы мне подсовываете ссылку на газетную статью. Слив засчитан
В любом случае, собирательство телефонов и обзвон знакомых, родственников и бухгалтерии - это рудимент, советский подгнивший апендицит, который уже давно пора вырезать. Собирают это разве что банки клоны типа комсы со скунсом, например приват с моно такой хeрней не страдают и єто радует.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 26 лют, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Stringer написав:Читая вас, становится совершенно понятно откуда берутся люди, кидающие камни в автобус в санжарах. Вы кстати как относитесь к теории плоской земли?
аргументированно ответить на ту статью и сам ЗУ про защиту персональных данных нечем? решили сменить тему?
Осознал, что пробить воинствующее невежество невозможно не только логикой, но и фактами. Я вам даю ссылку на статью закона об ответственности, а вы мне подсовываете ссылку на газетную статью. Слив засчитан
в той "газетной статье" как вы говорите перечислены конкретные статьи ЗУ. и если вы не в состоянии ничего аргументированно ответить по ним - то таки вы засчитали свой слив. и в дополнение я привел цитаты из самого ЗУ про защиту персональных данных - и опять вы ушли в молчанку на конкретно указанные статьи. так что снова вы засчитали сами себе слив.
mephala написав:в той "газетной статье" как вы говорите перечислены конкретные статьи ЗУ. и если вы не в состоянии ничего аргументированно ответить по ним - то таки вы засчитали свой слив. и в дополнение я привел цитаты из самого ЗУ про защиту персональных данных - и опять вы ушли в молчанку на конкретно указанные статьи. так что снова вы засчитали сами себе слив.
К чему весь этот юридический треш? астанавитесь!
Считаете что ваши права нарушены банком? Тогда персональное заявление в суд и доказывайте это суду, а не тут. От того, что вы тут напишете ничего не изменитьтся, как ни крути.
mephala написав:в той "газетной статье" как вы говорите перечислены конкретные статьи ЗУ. и если вы не в состоянии ничего аргументированно ответить по ним - то таки вы засчитали свой слив. и в дополнение я привел цитаты из самого ЗУ про защиту персональных данных - и опять вы ушли в молчанку на конкретно указанные статьи. так что снова вы засчитали сами себе слив.
К чему весь этот юридический треш? астанавитесь!
Считаете что ваши права нарушены банком? Тогда персональное заявление в суд и доказывайте это суду, а не тут. От того, что вы тут напишете ничего не изменитьтся, как ни крути.