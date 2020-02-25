Додано: Сер 26 лют, 2020 15:56

Stringer написав: mephala написав: Stringer написав: Читая вас, становится совершенно понятно откуда берутся люди, кидающие камни в автобус в санжарах. Вы кстати как относитесь к теории плоской земли? Читая вас, становится совершенно понятно откуда берутся люди, кидающие камни в автобус в санжарах. Вы кстати как относитесь к теории плоской земли?



аргументированно ответить на ту статью и сам ЗУ про защиту персональных данных нечем?

решили сменить тему? аргументированно ответить на ту статью и сам ЗУ про защиту персональных данных нечем?решили сменить тему?

Осознал, что пробить воинствующее невежество невозможно не только логикой, но и фактами. Я вам даю ссылку на статью закона об ответственности, а вы мне подсовываете ссылку на газетную статью.

Слив засчитан Осознал, что пробить воинствующее невежество невозможно не только логикой, но и фактами. Я вам даю ссылку на статью закона об ответственности, а вы мне подсовываете ссылку на газетную статью.Слив засчитан

в той "газетной статье" как вы говорите перечислены конкретные статьи ЗУ.и если вы не в состоянии ничего аргументированно ответить по ним - то таки вы засчитали свой слив.и в дополнение я привел цитаты из самого ЗУ про защиту персональных данных - и опять вы ушли в молчанку на конкретно указанные статьи. так что снова вы засчитали сами себе слив.