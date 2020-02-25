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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:35

  Stringer написав:
  mephala написав:
  Stringer написав:Я вам уже все разжевал, даже некомпетентный, но сообразительный и неглупый читатель сможет разобраться в это вопросе, прочитав статью админ кодекса.
Повторяю, ваша некомпетентность в правовом вопросе это только ваша проблема, не все должны учиться правоведению, но ваше воинственное мракобесие - это уже проблема окружающих. Не понимаете, ну и фиг с ним, глупости распространять прекратите


вы хоть статью прочитали прежде чем что то писать? там для таких как вы все подробно разжевано. в разрезе и УК и КУАП вами любимых.
то что вы являетесь апологетом правового нигилизма я это уже понял.

Это очень смешно слышать от человека, который обозвал невинных людей преступниками :mrgreen:


походу вы таки статью не читали. а зря. там для таких как вы написано как и по какой статье УК можете пойти. будете потом в суде рассказывать кто не преступник. и какой невинный, белый и пушистый.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:37

  ukrprom2014 написав:
  mephala написав:почему тогда тас берет с вас ПИСЬМЕННОЕ согласие

по инструкции

по той же инструкции можно собирать пол страны персональные данные вообще без согласия? :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:40

  mephala написав:
  Stringer написав:Это очень смешно слышать от человека, который обозвал невинных людей преступниками :mrgreen:


походу вы таки статью не читали. а зря. там для таких как вы написано как и по какой статье УК можете пойти. будете потом в суде рассказывать кто не преступник. и какой невинный, белый и пушистый.

Читая вас, становится совершенно понятно откуда берутся люди, кидающие камни в автобус в санжарах. Вы кстати как относитесь к теории плоской земли? :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:42

  Stringer написав:
  mephala написав:
  Stringer написав:Это очень смешно слышать от человека, который обозвал невинных людей преступниками :mrgreen:


походу вы таки статью не читали. а зря. там для таких как вы написано как и по какой статье УК можете пойти. будете потом в суде рассказывать кто не преступник. и какой невинный, белый и пушистый.

Читая вас, становится совершенно понятно откуда берутся люди, кидающие камни в автобус в санжарах. Вы кстати как относитесь к теории плоской земли? :mrgreen:


аргументированно ответить на ту статью и сам ЗУ про защиту персональных данных нечем?
решили сменить тему? :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:52

  mephala написав:
  Stringer написав:Читая вас, становится совершенно понятно откуда берутся люди, кидающие камни в автобус в санжарах. Вы кстати как относитесь к теории плоской земли? :mrgreen:


аргументированно ответить на ту статью и сам ЗУ про защиту персональных данных нечем?
решили сменить тему? :lol:

Осознал, что пробить воинствующее невежество невозможно не только логикой, но и фактами. Я вам даю ссылку на статью закона об ответственности, а вы мне подсовываете ссылку на газетную статью.
Слив засчитан
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:55

Re: ТАСКОМБАНК

В любом случае, собирательство телефонов и обзвон знакомых, родственников и бухгалтерии - это рудимент, советский подгнивший апендицит, который уже давно пора вырезать. Собирают это разве что банки клоны типа комсы со скунсом, например приват с моно такой хeрней не страдают и єто радует.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 26 лют, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:56

  Stringer написав:
  mephala написав:
  Stringer написав:Читая вас, становится совершенно понятно откуда берутся люди, кидающие камни в автобус в санжарах. Вы кстати как относитесь к теории плоской земли? :mrgreen:


аргументированно ответить на ту статью и сам ЗУ про защиту персональных данных нечем?
решили сменить тему? :lol:

Осознал, что пробить воинствующее невежество невозможно не только логикой, но и фактами. Я вам даю ссылку на статью закона об ответственности, а вы мне подсовываете ссылку на газетную статью.
Слив засчитан


в той "газетной статье" как вы говорите перечислены конкретные статьи ЗУ.
и если вы не в состоянии ничего аргументированно ответить по ним - то таки вы засчитали свой слив.
и в дополнение я привел цитаты из самого ЗУ про защиту персональных данных - и опять вы ушли в молчанку на конкретно указанные статьи. так что снова вы засчитали сами себе слив.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:59

  mephala написав:в той "газетной статье" как вы говорите перечислены конкретные статьи ЗУ.
и если вы не в состоянии ничего аргументированно ответить по ним - то таки вы засчитали свой слив.
и в дополнение я привел цитаты из самого ЗУ про защиту персональных данных - и опять вы ушли в молчанку на конкретно указанные статьи. так что снова вы засчитали сами себе слив.

К чему весь этот юридический треш? астанавитесь!

Считаете что ваши права нарушены банком?
Тогда персональное заявление в суд и доказывайте это суду, а не тут. От того, что вы тут напишете ничего не изменитьтся, как ни крути.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:03

  curiousobro написав:
  mephala написав:в той "газетной статье" как вы говорите перечислены конкретные статьи ЗУ.
и если вы не в состоянии ничего аргументированно ответить по ним - то таки вы засчитали свой слив.
и в дополнение я привел цитаты из самого ЗУ про защиту персональных данных - и опять вы ушли в молчанку на конкретно указанные статьи. так что снова вы засчитали сами себе слив.

К чему весь этот юридический треш? астанавитесь!

Считаете что ваши права нарушены банком?
Тогда персональное заявление в суд и доказывайте это суду, а не тут. От того, что вы тут напишете ничего не изменитьтся, как ни крути.

шутку оценил по поводу в суд в нашей стране :mrgreen:
mephala
 
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мепхала, нах в свою ветку альфы
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