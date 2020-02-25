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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3251325232533254

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:11

  Stringer написав:
  mephala написав:При чем тут хотите/не хотите.
есть Закон Украины который запрещает передавать, хранить и обрабатывать персональные данные без согласия на то владельца оных.
где у вас или у таса согласие этих третьих лиц?
потому преступниками становятся ОБА.

Шо за бред!
По какой статье УК Украины они считаются преступниками?

Это не бред. Видео адвоката Колесника тоже говорило про уголовку если коммунальщики без согласия на передачу персональной инфы в договоре продадут долги коллекторам.
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Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:13

Re: ТАСКОМБАНК

ахренеть. ау модеры. тут уже оказывается ветки приватизированы и расписаны :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:16

  mephala написав:ахренеть. ау модеры. тут уже оказывается ветки приватизированы и расписаны :lol:


да не
там тебе можна спокойно долбить офпреда :)
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:19

Re: ТАСКОМБАНК

mephala написав:
  ukrprom2014 написав:
  mephala написав:Вот то "не против" должно быть у таса подтверждено бумажкой а не вашими словами когда мать родную готовы продать ради кредитки

Устно, письменно - без разницы.
Гуглите " формы гражданско правовых договорво в Украине".


говорите без разницы?
а почему тогда тас берет с вас ПИСЬМЕННОЕ согласие на обработку ваших персональных данных а не удовлетворяется устным согласием?
а на обработку вот тех контактов по списку что вы им предоставляете - так и устного нет.
Связка "тел + ФИО" это как бы не персональные данные. Вот если добавить к этому _ещё_ что-то, что позволит конкретно идентифицировать личность (дату рождения, например) - тогда да.

Банку же в опроснике сообщается массив действительно конфидециальной информации клиента, которая является перс данными и для ее хранения/обработки нужно согласие лица.
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в Сер 26 лют, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:20

  Slx написав:
  Stringer написав:
  mephala написав:При чем тут хотите/не хотите.
есть Закон Украины который запрещает передавать, хранить и обрабатывать персональные данные без согласия на то владельца оных.
где у вас или у таса согласие этих третьих лиц?
потому преступниками становятся ОБА.

Шо за бред!
По какой статье УК Украины они считаются преступниками?

Это не бред. Видео адвоката Колесника тоже говорило про уголовку если коммунальщики без согласия на передачу персональной инфы в договоре продадут долги коллекторам.

Ложь. Не мог адвокат сказать, что экономист просящий телефон и клиент его дающий, могут привлечены к уголовной ответственности. А за незаконный сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о лице или незаконное изменение такой информации действительно предусмотрена уголовная ответственность. Только в просьбе экономиста дать телефон и клиента нет этого состава преступления от слова совсем.
Все, бесплатные ликбезы окончены
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