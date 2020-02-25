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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 17:41
Звонит только что девушка с ТАСа, говорит, через месяц можете придти и повторно сделать заявку на лимит, то есть сдать эту карту и получить новую. Это при том, что я заказал с чипом за 150 грн. Ага, сейчас.
Ну, говорит, тогда пользуйтесь как дебеткой) Ещё в Скунсе только что отказали дать Дебетку.
Какой-то треш.
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:49
Striker написав:
Звонит только что девушка с ТАСа, говорит, через месяц можете придти и повторно сделать заявку на лимит, то есть сдать эту карту и получить новую. Это при том, что я заказал с чипом за 150 грн. Ага, сейчас.
Ну, говорит, тогда пользуйтесь как дебеткой) Ещё в Скунсе только что отказали дать Дебетку.
Какой-то треш.
Вы установили приложение убки на телефон? Что сейчас, после всех ваших обращений показывает рейтинг?
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:54
Stringer написав: Striker написав:
Звонит только что девушка с ТАСа, говорит, через месяц можете придти и повторно сделать заявку на лимит, то есть сдать эту карту и получить новую. Это при том, что я заказал с чипом за 150 грн. Ага, сейчас.
Ну, говорит, тогда пользуйтесь как дебеткой) Ещё в Скунсе только что отказали дать Дебетку.
Какой-то треш.
Вы установили приложение убки на телефон? Что сейчас, после всех ваших обращений показывает рейтинг?
Тот же самый рейтинг остался, почти. Было 537, стало 523.
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:55
Striker написав: Stringer написав: Striker написав:
Звонит только что девушка с ТАСа, говорит, через месяц можете придти и повторно сделать заявку на лимит, то есть сдать эту карту и получить новую. Это при том, что я заказал с чипом за 150 грн. Ага, сейчас.
Ну, говорит, тогда пользуйтесь как дебеткой) Ещё в Скунсе только что отказали дать Дебетку.
Какой-то треш.
Вы установили приложение убки на телефон? Что сейчас, после всех ваших обращений показывает рейтинг?
Тот же самый рейтинг остался, почти. Было 537, стало 523.
Очень странная у вас ситуация
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Stringer
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:56
Striker написав:
Ещё в Скунсе только что отказали дать Дебетку.
Какой-то треш.
Как это? В отделении? Чем мотивировали?
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Maksi2
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:59
Stringer
Сейчас ещё Аллу максимум попробую. Если и тут то же, то это будет последний гвоздь.
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:59
Maksi2 написав: Striker написав:
Ещё в Скунсе только что отказали дать Дебетку.
Какой-то треш.
Как это? В отделении? Чем мотивировали?
Нет, через рефку. Ничем, просто отказ, без подробностей.
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Striker
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