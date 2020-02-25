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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:41

Звонит только что девушка с ТАСа, говорит, через месяц можете придти и повторно сделать заявку на лимит, то есть сдать эту карту и получить новую. Это при том, что я заказал с чипом за 150 грн. Ага, сейчас. :lol: Ну, говорит, тогда пользуйтесь как дебеткой) Ещё в Скунсе только что отказали дать Дебетку. :lol: Какой-то треш. :?
Striker
 
Повідомлень: 140
З нами з: 15.02.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:49

  Striker написав:Звонит только что девушка с ТАСа, говорит, через месяц можете придти и повторно сделать заявку на лимит, то есть сдать эту карту и получить новую. Это при том, что я заказал с чипом за 150 грн. Ага, сейчас. :lol: Ну, говорит, тогда пользуйтесь как дебеткой) Ещё в Скунсе только что отказали дать Дебетку. :lol: Какой-то треш. :?

Вы установили приложение убки на телефон? Что сейчас, после всех ваших обращений показывает рейтинг?
Stringer
 
Повідомлень: 10641
З нами з: 23.01.13
Подякував: 308 раз.
Подякували: 1509 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:54

  Stringer написав:
  Striker написав:Звонит только что девушка с ТАСа, говорит, через месяц можете придти и повторно сделать заявку на лимит, то есть сдать эту карту и получить новую. Это при том, что я заказал с чипом за 150 грн. Ага, сейчас. :lol: Ну, говорит, тогда пользуйтесь как дебеткой) Ещё в Скунсе только что отказали дать Дебетку. :lol: Какой-то треш. :?

Вы установили приложение убки на телефон? Что сейчас, после всех ваших обращений показывает рейтинг?

Тот же самый рейтинг остался, почти. Было 537, стало 523.
Striker
 
Повідомлень: 140
З нами з: 15.02.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:55

  Striker написав:
  Stringer написав:
  Striker написав:Звонит только что девушка с ТАСа, говорит, через месяц можете придти и повторно сделать заявку на лимит, то есть сдать эту карту и получить новую. Это при том, что я заказал с чипом за 150 грн. Ага, сейчас. :lol: Ну, говорит, тогда пользуйтесь как дебеткой) Ещё в Скунсе только что отказали дать Дебетку. :lol: Какой-то треш. :?

Вы установили приложение убки на телефон? Что сейчас, после всех ваших обращений показывает рейтинг?

Тот же самый рейтинг остался, почти. Было 537, стало 523.

Очень странная у вас ситуация :-(
Stringer
 
Повідомлень: 10641
З нами з: 23.01.13
Подякував: 308 раз.
Подякували: 1509 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:56

  Striker написав:Ещё в Скунсе только что отказали дать Дебетку. :lol: Какой-то треш. :?

Как это? В отделении? Чем мотивировали?
Maksi2
 
Повідомлень: 488
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Подякував: 115 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:59

Stringer
Сейчас ещё Аллу максимум попробую. Если и тут то же, то это будет последний гвоздь. :lol:
Striker
 
Повідомлень: 140
З нами з: 15.02.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:59

  Maksi2 написав:
  Striker написав:Ещё в Скунсе только что отказали дать Дебетку. :lol: Какой-то треш. :?

Как это? В отделении? Чем мотивировали?

Нет, через рефку. Ничем, просто отказ, без подробностей.
Striker
 
Повідомлень: 140
З нами з: 15.02.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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