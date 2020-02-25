При рейтинге 523 не должны, это какой то ихний косяк, я бы сходил. Отказ в дебетке это маразм.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 18:11
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:18
1) колись потрібно було повністю закривати кредитку і відкривати нову - зараз є процедура подачі на збільшення ліміту без закриття картки;
2) так як на цій картці ліміту немає, то є альтернатива - відкрити ще одну В5 у гривні і там просити про ліміт (якщо дадуть ліміт, то першу дебетову можна пустити під обмін валют).
У обох випадках треба почекати 31 день або більше до наступної подачі заявки на ліміт.
Ми здогадувались, що Ви якийсь "мутний"
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|