При рейтинге 523 не должны, это какой то ихний косяк, я бы сходил. Отказ в дебетке это маразм.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 18:11
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:18
1) колись потрібно було повністю закривати кредитку і відкривати нову - зараз є процедура подачі на збільшення ліміту без закриття картки;
2) так як на цій картці ліміту немає, то є альтернатива - відкрити ще одну В5 у гривні і там просити про ліміт (якщо дадуть ліміт, то першу дебетову можна пустити під обмін валют).
У обох випадках треба почекати 31 день або більше до наступної подачі заявки на ліміт.
Ми здогадувались, що Ви якийсь "мутний"
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:39
klug
Спасибо за инфо.
По скунсу - скорее всего перелимит по рефке, по которой я оформлял. Завтра поеду в отделении оформлять. Тем более Алла только что налила 22500.
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:44
Re: ТАСКОМБАНК
Ну смотрят что вы бомбите все банки подряд просьбой кредитов, вот и отказывают.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:49
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:38
Ам шо Ви так кредитками зацікавились?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:46
Re: ТАСКОМБАНК
Сервис подбора кредитов - https://finance.ua/credits
Там уже все готовенькое, садись и кушай.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:50
Там вже навіть 4 відгуки ніпрощо є.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|