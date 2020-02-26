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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3253325432553256

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:11

  Striker написав:
  Maksi2 написав:иди в отделение

Чтобы снова отказали? Время только потрачу.

При рейтинге 523 не должны, это какой то ихний косяк, я бы сходил. Отказ в дебетке это маразм.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:18

  Striker написав:Звонит только что девушка с ТАСа, говорит, через месяц можете придти и повторно сделать заявку на лимит, то есть сдать эту карту и получить новую. Это при том, что я заказал с чипом за 150 грн.

1) колись потрібно було повністю закривати кредитку і відкривати нову - зараз є процедура подачі на збільшення ліміту без закриття картки;
2) так як на цій картці ліміту немає, то є альтернатива - відкрити ще одну В5 у гривні і там просити про ліміт (якщо дадуть ліміт, то першу дебетову можна пустити під обмін валют).
У обох випадках треба почекати 31 день або більше до наступної подачі заявки на ліміт.

  Striker написав:Ага, сейчас. :lol: Ну, говорит, тогда пользуйтесь как дебеткой) Ещё в Скунсе только что отказали дать Дебетку. :lol: Какой-то треш. :?

Ми здогадувались, що Ви якийсь "мутний" :wink:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:39

klug
Спасибо за инфо.
По скунсу - скорее всего перелимит по рефке, по которой я оформлял. Завтра поеду в отделении оформлять. Тем более Алла только что налила 22500.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:44

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:Ага, сейчас. Ну, говорит, тогда пользуйтесь как дебеткой) Ещё в Скунсе только что отказали дать Дебетку. Какой-то треш

Ну смотрят что вы бомбите все банки подряд просьбой кредитов, вот и отказывают.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:49

  ukrprom2014 написав:
  Striker написав:Ага, сейчас. Ну, говорит, тогда пользуйтесь как дебеткой) Ещё в Скунсе только что отказали дать Дебетку. Какой-то треш

Ну смотрят что вы бомбите все банки подряд просьбой кредитов, вот и отказывают.

Ну так я же свои деньги туда несу, им то какая разница? :shock:
Striker
 
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блин, чел серьезно взялся за банки!
так и новый
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v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:38

  Striker написав:klug
Спасибо за инфо.
По скунсу - скорее всего перелимит по рефке, по которой я оформлял. Завтра поеду в отделении оформлять. Тем более Алла только что налила 22500.

Ам шо Ви так кредитками зацікавились?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:46

Re: ТАСКОМБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Ам шо Ви так кредитками зацікавились?


Сервис подбора кредитов - https://finance.ua/credits
Там уже все готовенькое, садись и кушай.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:50

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ам шо Ви так кредитками зацікавились?


Сервис подбора кредитов - https://finance.ua/credits
Там уже все готовенькое, садись и кушай.

Там вже навіть 4 відгуки ніпрощо є. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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