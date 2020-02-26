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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 22:26
Who is imprinter?
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 22:28
Striker написав:
Who is imprinter?
Дуже шановний форумчанин.
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Додано: Чет 27 лют, 2020 00:07
Vorlon написав: Striker написав:
Ну я бы не сказал, что 1%, а не 2% на супермаркеты, прямо таки большая потеря.
Никто на продукты столько много не даёт чтобы каждый день и в любое время. И на все прочие категории 1%
лучше, чем ничего у большинства.
Кстати, не на все прочие - покупка В5 полиса ОСАГО на polis.ua кэшбек 0 (ноль)
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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