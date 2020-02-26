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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:26

Who is imprinter? :shock:
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:28

  Striker написав:Who is imprinter? :shock:

Дуже шановний форумчанин.
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Повідомлень: 32706
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1648 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:49

  Striker написав:Who is imprinter? :shock:

джек- потрошитель банков :)
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:07

  Vorlon написав:
  Striker написав:Ну я бы не сказал, что 1%, а не 2% на супермаркеты, прямо таки большая потеря.

Никто на продукты столько много не даёт чтобы каждый день и в любое время. И на все прочие категории 1% лучше, чем ничего у большинства.
Кстати, не на все прочие - покупка В5 полиса ОСАГО на polis.ua кэшбек 0 (ноль) :x
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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  #<1 ... 3254325532563257
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