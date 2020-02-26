Сервис подбора кредитов - https://finance.ua/credits
Там уже все готовенькое, садись и кушай.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:46
Re: ТАСКОМБАНК
Сервис подбора кредитов - https://finance.ua/credits
Там уже все готовенькое, садись и кушай.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:50
Там вже навіть 4 відгуки ніпрощо є.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 26 лют, 2020 21:22
Re: ТАСКОМБАНК
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 26 лют, 2020 22:28
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 27 лют, 2020 00:07
Кстати, не на все прочие - покупка В5 полиса ОСАГО на polis.ua и т.п. онлайн-сервисах кэшбек 0 (ноль)
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Чет 27 лют, 2020 00:40
Re: ТАСКОМБАНК
а какие банки за такое платят кэшбек?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Чет 27 лют, 2020 01:11
Re: ТАСКОМБАНК
Пополнял, нормально зашло
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