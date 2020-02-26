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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:46

Re: ТАСКОМБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Ам шо Ви так кредитками зацікавились?


Сервис подбора кредитов - https://finance.ua/credits
Там уже все готовенькое, садись и кушай.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:50

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ам шо Ви так кредитками зацікавились?


Сервис подбора кредитов - https://finance.ua/credits
Там уже все готовенькое, садись и кушай.

Там вже навіть 4 відгуки ніпрощо є. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:22

Re: ТАСКОМБАНК

  v57 написав:импринтер вырастет


другого імпрінтера не може бути by definition! :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Who is imprinter? :shock:
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:28

  Striker написав:Who is imprinter? :shock:

Дуже шановний форумчанин.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:49

  Striker написав:Who is imprinter? :shock:

джек- потрошитель банков :)
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:07

  Vorlon написав:
  Striker написав:Ну я бы не сказал, что 1%, а не 2% на супермаркеты, прямо таки большая потеря.

Никто на продукты столько много не даёт чтобы каждый день и в любое время. И на все прочие категории 1% лучше, чем ничего у большинства.
Кстати, не на все прочие - покупка В5 полиса ОСАГО на polis.ua и т.п. онлайн-сервисах кэшбек 0 (ноль) :x
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:40

Re: ТАСКОМБАНК

  pharus написав:Кстати, не на все прочие - покупка В5 полиса ОСАГО на polis.ua и т.п. онлайн-сервисах кэшбек 0 (ноль)

а какие банки за такое платят кэшбек?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 01:11

Re: ТАСКОМБАНК

_PORT_UA написав:Где модератор? Почистить весь этот спор! Неужели нельзя в ЛС это обсуждать?

Вопрос. Кто то пополнял сегодня свои Ощадные депо? У меня не перечисляются средства с Б5 на Ощадный,пишет об ошибке.
Пополнял, нормально зашло
Faceless
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