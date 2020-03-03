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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3278327932803281>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 15:57

  ukrmvs написав:
  Ananas1start написав:отримали карту пудра , як подивитись чи відключена страховка ?
в відділені запевняли, що та страховка немає значення типу забийте на неї - тому так і не ясно відключили чи ні


Страховку нигде не видно. В начале месяца приходит смска радости.

Конечно, по хорошему, в отделении при оформлении карты, Вы не подписали договор страхования - его обычно подсовывают в ворохе бумаг, даже после неоднократных напоминаний, что страховка не нужна. Вы же читаете, что подписываете?

Хотя страховку могут даже и без подписанного договора снять, но тогда хоть будет на основании чего ругаться. Если договор подписан, то тут ничего не сделаешь. За один месяц точно снимут.

Попробуйте позвонить на горячую линию. Хотя они тоже далеко не всё знают и частенько отправляют на отделение.


суть в тому що не я ту карту робив , тому не можу сказати підписували чи ні , знаю що при оформленні карти в відділені сказали щоб страховку не підключали , на що відповідь була (як на мене дивна) що страховка типу то фігня нічого не міняє - щось типу такого і тому я не впевнений підключили її чи ні , от і думаю як то подивитись
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 21:36

Что за лажа этот Таскомбанк?? При покупке на Али не приходит смс-подтверждение для покупки (в привате всегда приходит) и провелось по курсу 25,25 вместо 24,96. WTF?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 21:40

Коллеги! Кто уже эксперементировал с ощадным... сегодня в опервремя внёс деньги на ощадный... вопрос - когда можно безопасно снять... завтра или же послезавтра?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:01

  Striker написав:Что за лажа этот Таскомбанк?? При покупке на Али не приходит смс-подтверждение для покупки (в привате всегда приходит) и провелось по курсу 25,25 вместо 24,96. WTF?

Зображення
П.3.4.1 https://tascombank.ua/files/Taryfy_B5_2502.pdf
25 * 1,01 = 25,25
P.S. також ознайомтесь з п. 3.4.2
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:09

  Striker написав:Что за лажа этот Таскомбанк?? При покупке на Али не приходит смс-подтверждение для покупки (в привате всегда приходит) и провелось по курсу 25,25 вместо 24,96. WTF?


Это не только в Тасе, на aliexpress часто проходят оплаты без 3d-secure в том числе и через приват. Что касается курса то на сегодня у Таса карточный курс 24.65 / 25.0 и +1% за конвертацию. И если вы только оплатили сегодня то списание будет позже по курсу который будет действовать на тот момент и скорее всего это будет больше 25,25, так как курс растет сейчас.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:47

Понятно, больше ничего не буду покупать на Али с таса. В привате всегда приходило подтверждение и покупалось по курсу действующему на тот момент и без плат за конвертацию. Написано 25 грн за доллар, потратил 10$, сняло 250 грн. А это какой-то лохо-банк.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:54

  Striker написав:Понятно, больше ничего не буду покупать на Али с таса. В привате всегда приходило подтверждение и покупалось по курсу действующему на тот момент и без плат за конвертацию. Написано 25 грн за доллар, потратил 10$, сняло 250 грн. А это какой-то лохо-банк.

А вы тарифы читать не пытались. До того как картой начать пользоваться... Если нет - попробуйте. Иначе вас будет ждать еще много неприятных сюрпризов. И кстати не только в тасе. Там еще и Альфа не самый простой банк для новичков, а ее карту я так понимаю на днях вы тоже заимели ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:55

Del
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 03 бер, 2020 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлень: 4081
З нами з: 20.03.15
Подякував: 73 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:05

  Flamingo написав:
  Striker написав:Понятно, больше ничего не буду покупать на Али с таса. В привате всегда приходило подтверждение и покупалось по курсу действующему на тот момент и без плат за конвертацию. Написано 25 грн за доллар, потратил 10$, сняло 250 грн. А это какой-то лохо-банк.

А вы тарифы читать не пытались. До того как картой начать пользоваться... Если нет - попробуйте. Иначе вас будет ждать еще много неприятных сюрпризов. И кстати не только в тасе. Там еще и Альфа не самый простой банк для новичков, а ее карту я так понимаю на днях вы тоже заимели ;)

Читал тарифы по Б5 уже много раз. Только в их огромнейшем списке попробуй разберись ещё где и что. Вечно какие-то подводные камни.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:17

Striker
Cross border fee лупить з банку МПС, більшість банків закладають її як плату за конвертацію у тарифи, окремі банки закладають у курс ТАСька часто робить і те, і інше. Заведіть валютну В5: обмін через ТАС2Ю з гривневої В5 на валютну В5 без комісії, курс видно одразу, 1% кишмиша - ваш. Коли картка пуста, відсутність підтвердження нічим не загрожує. З таким ростом курсу може виявитись дуже актуальним продуктом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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