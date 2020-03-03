ukrmvs написав:

Ananas1start написав: отримали карту пудра , як подивитись чи відключена страховка ?

в відділені запевняли, що та страховка немає значення типу забийте на неї - тому так і не ясно відключили чи ні отримали карту пудра , як подивитись чи відключена страховка ?в відділені запевняли, що та страховка немає значення типу забийте на неї - тому так і не ясно відключили чи ні

Страховку нигде не видно. В начале месяца приходит смска радости.Конечно, по хорошему, в отделении при оформлении карты, Вы не подписали договор страхования - его обычно подсовывают в ворохе бумаг, даже после неоднократных напоминаний, что страховка не нужна. Вы же читаете, что подписываете?Хотя страховку могут даже и без подписанного договора снять, но тогда хоть будет на основании чего ругаться. Если договор подписан, то тут ничего не сделаешь. За один месяц точно снимут.Попробуйте позвонить на горячую линию. Хотя они тоже далеко не всё знают и частенько отправляют на отделение.