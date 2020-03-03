Додано: Сер 04 бер, 2020 03:57

Ananas1start написав: карта пудра працює при розрахунку в інтернеті в магазинах одягу ? і якщо працює то чи буде працювати якщо купити одяг в магазині де є товар і одяг і ще крім одягу щось наприклад техніка ? карта пудра працює при розрахунку в інтернеті в магазинах одягу ? і якщо працює то чи буде працювати якщо купити одяг в магазині де є товар і одяг і ще крім одягу щось наприклад техніка ?

Одне можна сказати точно - Пудра працює при розрахунку в Інтернеті. З усім решта можуть бути варіанти. Банк, насправді, не знає ні що продає магазин, ні що ви у ньому купили, а орієнтується на так званийкод, який присвоюється банком-екваєром терміналу, закріпленому за магазином (хоч реальному, хоч віртуальному). Часто трапляється, що присвоєний код не повністю відповідає профілю магазину або навіть не відповідає взагалі (наприклад, на касі кінотеатру може бути термінал з МСС-кодом "кафе та ресторани") і т.д. Цей код закріплений саме за терміналом і від того, що саме ви купили, майже ніколи не залежить (за виключенням оплати на Новій пошті або ж в один термінал зашита купа різних ФОПів).Щоб не втрачати кешбек, варто спершу провести або операцію на мінімальну суму (купити щось незначне), або ж карткою з лімітом менше суми покупки (тобто неуспішну операцію) і потім через контак-цент дізнатися МСС-код. Також у деяких інших банках його можна побачити у виписці. І вже на основі коду конкретного терміналу визначатися, якою карткою оплачувати. Також варто зазначити, що ця проблема характерна не лише для ТАСу, а й для інших банків, які розділяють кешбек по категоріях.