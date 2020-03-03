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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3278327932803281

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 03:57

  Ananas1start написав:карта пудра працює при розрахунку в інтернеті в магазинах одягу ? і якщо працює то чи буде працювати якщо купити одяг в магазині де є товар і одяг і ще крім одягу щось наприклад техніка ?

Одне можна сказати точно - Пудра працює при розрахунку в Інтернеті. З усім решта можуть бути варіанти. Банк, насправді, не знає ні що продає магазин, ні що ви у ньому купили, а орієнтується на так званий MCC код, який присвоюється банком-екваєром терміналу, закріпленому за магазином (хоч реальному, хоч віртуальному). Часто трапляється, що присвоєний код не повністю відповідає профілю магазину або навіть не відповідає взагалі (наприклад, на касі кінотеатру може бути термінал з МСС-кодом "кафе та ресторани") і т.д. Цей код закріплений саме за терміналом і від того, що саме ви купили, майже ніколи не залежить (за виключенням оплати на Новій пошті або ж в один термінал зашита купа різних ФОПів).

Щоб не втрачати кешбек, варто спершу провести або операцію на мінімальну суму (купити щось незначне), або ж карткою з лімітом менше суми покупки (тобто неуспішну операцію) і потім через контак-цент дізнатися МСС-код. Також у деяких інших банках його можна побачити у виписці. І вже на основі коду конкретного терміналу визначатися, якою карткою оплачувати. Також варто зазначити, що ця проблема характерна не лише для ТАСу, а й для інших банків, які розділяють кешбек по категоріях.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 07:05

  Vorlon написав:omb
Если вы не понимаете, то объяснять бесполезно...

P.S. Лучшая карта страны на каждый день.

Вчера пошел и оформил еще одну Б5, без КЛ.
Вот насколько она лучшая.
guntherhouse777
 
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  antey718 написав:И если вы только оплатили сегодня то списание будет позже по курсу который будет действовать на тот момент и скорее всего это будет больше 25,25, так как курс растет сейчас.

Да нет, здесь списание как раз по курсу на дату операции всегда было! Поэтому и курс конский.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 12:14

Re: ТАСКОМБАНК

Непонятки с погашением кредитки.
Лимит 10тыс, после 25 февраля на карту зашло по P2P 2600грн (1600грн 28 февраля и 1000грн сегодня), сумма к погашению 7909,79грн?
Да и еще 25 февраля на карту зашло по P2P 2993.45грн + 1000грн.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:39

  guntherhouse777 написав:Вчера пошел и оформил еще одну Б5, без КЛ.

мне в отделении сказали ни-зззя. Только допу, или закрыть старую-открыть новую...ушел ни с чем.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:50

  novichok написав:
  guntherhouse777 написав:Вчера пошел и оформил еще одну Б5, без КЛ.

мне в отделении сказали ни-зззя. Только допу, или закрыть старую-открыть новую...ушел ни с чем.

Некомпетентність...так само валютну В5 не хотіли давати. :(
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:52

  Квесторе_поверніться написав:Некомпетентність...так само валютну В5 не хотіли давати. :(

это да. отличительная черта отделений таса
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:55

Re: ТАСКОМБАНК

Сколько всего карт с отдельными счетами у Вас есть? Можно иметь 5.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:03

  klug написав:
  Ananas1start написав:Цей код закріплений саме за терміналом і від того, що саме ви купили, майже ніколи не залежить (за виключенням оплати на Новій пошті або ж в один термінал зашита купа різних ФОПів).

і потім через контак-цент дізнатися МСС-код. Також у деяких інших банках його можна побачити у виписці.

дякую за обширну відповідь а на почті якщо оплачувати картою то там є кеш бек типу в залежності з якого магазину він прийшов ?

а в яких банках це можна самостійно дивитись у виписці по відмові - це набагато зручніше було би помоєму
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:09

  MASolomko написав:Сколько всего карт с отдельными счетами у Вас есть? Можно иметь 5.

две. Б5 кредитка и Б5доллар. хотел еще одну Б5 (грн) для покупки валюты, пока не сложилось. Да и не спрашивал никто паспорт или кол-во карт. Ни-ззя и все. Три менеджерицы. Начальник на обед отлучился, может он их надоумил бы.
novichok
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