Ananas1start написав:карта пудра працює при розрахунку в інтернеті в магазинах одягу ? і якщо працює то чи буде працювати якщо купити одяг в магазині де є товар і одяг і ще крім одягу щось наприклад техніка ?
Одне можна сказати точно - Пудра працює при розрахунку в Інтернеті. З усім решта можуть бути варіанти. Банк, насправді, не знає ні що продає магазин, ні що ви у ньому купили, а орієнтується на так званий MCC код, який присвоюється банком-екваєром терміналу, закріпленому за магазином (хоч реальному, хоч віртуальному). Часто трапляється, що присвоєний код не повністю відповідає профілю магазину або навіть не відповідає взагалі (наприклад, на касі кінотеатру може бути термінал з МСС-кодом "кафе та ресторани") і т.д. Цей код закріплений саме за терміналом і від того, що саме ви купили, майже ніколи не залежить (за виключенням оплати на Новій пошті або ж в один термінал зашита купа різних ФОПів).
Щоб не втрачати кешбек, варто спершу провести або операцію на мінімальну суму (купити щось незначне), або ж карткою з лімітом менше суми покупки (тобто неуспішну операцію) і потім через контак-цент дізнатися МСС-код. Також у деяких інших банках його можна побачити у виписці. І вже на основі коду конкретного терміналу визначатися, якою карткою оплачувати. Також варто зазначити, що ця проблема характерна не лише для ТАСу, а й для інших банків, які розділяють кешбек по категоріях.
Непонятки с погашением кредитки. Лимит 10тыс, после 25 февраля на карту зашло по P2P 2600грн (1600грн 28 февраля и 1000грн сегодня), сумма к погашению 7909,79грн? Да и еще 25 февраля на карту зашло по P2P 2993.45грн + 1000грн.
guntherhouse777 написав:Вчера пошел и оформил еще одну Б5, без КЛ.
мне в отделении сказали ни-зззя. Только допу, или закрыть старую-открыть новую...ушел ни с чем.
Некомпетентність...так само валютну В5 не хотіли давати.
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Ananas1start написав:Цей код закріплений саме за терміналом і від того, що саме ви купили, майже ніколи не залежить (за виключенням оплати на Новій пошті або ж в один термінал зашита купа різних ФОПів).
і потім через контак-цент дізнатися МСС-код. Також у деяких інших банках його можна побачити у виписці.
дякую за обширну відповідь а на почті якщо оплачувати картою то там є кеш бек типу в залежності з якого магазину він прийшов ?
а в яких банках це можна самостійно дивитись у виписці по відмові - це набагато зручніше було би помоєму
MASolomko написав:Сколько всего карт с отдельными счетами у Вас есть? Можно иметь 5.
две. Б5 кредитка и Б5доллар. хотел еще одну Б5 (грн) для покупки валюты, пока не сложилось. Да и не спрашивал никто паспорт или кол-во карт. Ни-ззя и все. Три менеджерицы. Начальник на обед отлучился, может он их надоумил бы.