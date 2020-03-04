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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3280328132823283>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:56

  MASolomko написав:Сколько всего карт с отдельными счетами у Вас есть? Можно иметь 5.

Есть плативки и Б5 в трех валютах. Итого - 6.
Valt22
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 18:10

Re: ТАСКОМБАНК

карта б5 випуск / ослуговування платно ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк https://monobank.ua/r/G8uY4q :roll:
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 18:30

  Ananas1start написав:карта б5 випуск / ослуговування платно ?

Бесплатно
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 18:30

  Ananas1start написав:карта б5 випуск / ослуговування платно ?

диявол прихований у деталях :) вчіть тарифи :) і буде вам щастя :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 19:05

Re: ТАСКОМБАНК

подскажите, пожалуйста , у меня лежат доллары в тас на ощадном счете, сегодня решила поменять 1000 на грн в тас2у и сменя взяли проценты, аж расстроилась
с ощадного счета перевела на вал. карту пятерку (есть еще дол. плативка) , а с неё на грн плативку, через час списали %
может есть какой то другой способ, чтоб не терять столько денег?
vinni77
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 19:10

  vinni77 написав:, а с неё на грн плативку,

А надо было на грн Б5
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 19:24

  stas_rst написав:
  Ananas1start написав:карта б5 випуск / ослуговування платно ?

диявол прихований у деталях :) вчіть тарифи :) і буде вам щастя :)

я то все почитав але не дуже розумію як то на практиці платно чи безплатно , чи це якщо хочеш особливу карту тоді платно а просту бесплатно ?
крім того там дані якісь устарілі наприклад пудра пише що тільки через інстаграм замовляється ))
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк https://monobank.ua/r/G8uY4q :roll:
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 21:52

  Ananas1start написав:
  stas_rst написав:
  Ananas1start написав:карта б5 випуск / ослуговування платно ?

диявол прихований у деталях :) вчіть тарифи :) і буде вам щастя :)

я то все почитав але не дуже розумію як то на практиці платно чи безплатно , чи це якщо хочеш особливу карту тоді платно а просту бесплатно ?
крім того там дані якісь устарілі наприклад пудра пише що тільки через інстаграм замовляється ))

Беріть пакетом одразу: Б5 гривня, долар для оміну, Платівку гривня для виходу через банкомати (для долара є ощадний рахунок). Від страховок відмовляйтесь одразу. Пудра для дівчат (дружин). Бажано окремим рахунком, не додатковою до своєї Б5 (об"єднаний кешбек).
Беріть звичайні неіменні, без чіпа і пейпас (безкоштовні) по факту візиту у відділення (доларова іменна через 10 днів у Києві).
Читайте тарифи на зарахування і вихід. Усі операції через додаток Т2ю
Усього не згадаю і можу помилитись.
Ще читайте гілку, тут багато розумних порад і ситуації розбирають детально.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:37

Re: ТАСКОМБАНК

  vinni77 написав:может есть какой то другой способ, чтоб не терять столько денег

Б5 без комиссии с ощадника.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:49

Загнала Тася мене в тех оведрафт зменшивши кред ліміт.Як я мав правильно його закрити?Погасити повністю в 0 чи тільки те ще в овердрафті?таке враження, що спонсорнув банк, бо бракує десь +/-100 грн
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