Есть плативки и Б5 в трех валютах. Итого - 6.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 15:56
Додано: Сер 04 бер, 2020 18:10
Re: ТАСКОМБАНК
карта б5 випуск / ослуговування платно ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: Сер 04 бер, 2020 18:30
Додано: Сер 04 бер, 2020 18:30
Додано: Сер 04 бер, 2020 19:05
Re: ТАСКОМБАНК
подскажите, пожалуйста , у меня лежат доллары в тас на ощадном счете, сегодня решила поменять 1000 на грн в тас2у и сменя взяли проценты, аж расстроилась
с ощадного счета перевела на вал. карту пятерку (есть еще дол. плативка) , а с неё на грн плативку, через час списали %
может есть какой то другой способ, чтоб не терять столько денег?
Додано: Сер 04 бер, 2020 19:10
Додано: Сер 04 бер, 2020 19:24
я то все почитав але не дуже розумію як то на практиці платно чи безплатно , чи це якщо хочеш особливу карту тоді платно а просту бесплатно ?
крім того там дані якісь устарілі наприклад пудра пише що тільки через інстаграм замовляється ))
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: Сер 04 бер, 2020 21:52
Беріть пакетом одразу: Б5 гривня, долар для оміну, Платівку гривня для виходу через банкомати (для долара є ощадний рахунок). Від страховок відмовляйтесь одразу. Пудра для дівчат (дружин). Бажано окремим рахунком, не додатковою до своєї Б5 (об"єднаний кешбек).
Беріть звичайні неіменні, без чіпа і пейпас (безкоштовні) по факту візиту у відділення (доларова іменна через 10 днів у Києві).
Читайте тарифи на зарахування і вихід. Усі операції через додаток Т2ю
Усього не згадаю і можу помилитись.
Ще читайте гілку, тут багато розумних порад і ситуації розбирають детально.
Додано: Сер 04 бер, 2020 22:37
Re: ТАСКОМБАНК
Б5 без комиссии с ощадника.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Сер 04 бер, 2020 22:49
Загнала Тася мене в тех оведрафт зменшивши кред ліміт.Як я мав правильно його закрити?Погасити повністю в 0 чи тільки те ще в овердрафті?таке враження, що спонсорнув банк, бо бракує десь +/-100 грн
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