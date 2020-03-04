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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3280328132823283 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 202 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 32 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 23% 46 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 54 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 29 Всього голосів : 202 Додано: Сер 04 бер, 2020 23:00 balance написав: Загнала Тася мене в тех оведрафт зменшивши кред ліміт. Загнала Тася мене в тех оведрафт зменшивши кред ліміт.

Ого! Вы наверное первый, кому уменьшили здесь лимит. Есть причины или просто так? Ого! Вы наверное первый, кому уменьшили здесь лимит. Есть причины или просто так? Vorlon Повідомлень: 8105 З нами з: 14.06.13 Подякував: 398 раз. Подякували: 827 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 23:32 Vorlon написав: balance написав: Загнала Тася мене в тех оведрафт зменшивши кред ліміт. Загнала Тася мене в тех оведрафт зменшивши кред ліміт.

Ого! Вы наверное первый, кому уменьшили здесь лимит. Есть причины или просто так? Ого! Вы наверное первый, кому уменьшили здесь лимит. Есть причины или просто так? та то думаю якась дірка в системі, бо буквально два тижні тому по заявці у відділені кредитний ліміт збільшили з 1000 до 5000. І тут в четвер приходить смс по типу вітаємо за активне користування карткою підвищуємо ваш ліміт до 2000. А він уже 5000 . тайтаке.. але знайшов у виписці подвійне списання за покупку в продуктовому якраз на ту суму що бракує. буду дзвонити на гарячку виясняти, бо по смс немає такого та то думаю якась дірка в системі, бо буквально два тижні тому по заявці у відділені кредитний ліміт збільшили з 1000 до 5000. І тут в четвер приходить смс по типу вітаємо за активне користування карткою підвищуємо ваш ліміт до 2000. А він уже 5000. тайтаке.. але знайшов у виписці подвійне списання за покупку в продуктовому якраз на ту суму що бракує. буду дзвонити на гарячку виясняти, бо по смс немає такого balance Повідомлень: 140 З нами з: 24.12.16 Подякував: 6 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 23:46 stas_rst написав: Беріть пакетом одразу: Б5 гривня, долар для оміну, Платівку гривня для виходу через банкомати (для долара є ощадний рахунок). Від страховок відмовляйтесь одразу. Пудра для дівчат (дружин). Бажано окремим рахунком, не додатковою до своєї Б5 (об"єднаний кешбек).

Беріть звичайні неіменні, без чіпа і пейпас (безкоштовні) по факту візиту у відділення (доларова іменна через 10 днів у Києві).

Читайте тарифи на зарахування і вихід. Усі операції через додаток Т2ю

Усього не згадаю і можу помилитись.

Ще читайте гілку, тут багато розумних порад і ситуації розбирають детально. Беріть пакетом одразу: Б5 гривня, долар для оміну, Платівку гривня для виходу через банкомати (для долара є ощадний рахунок). Від страховок відмовляйтесь одразу. Пудра для дівчат (дружин). Бажано окремим рахунком, не додатковою до своєї Б5 (об"єднаний кешбек).Беріть звичайні неіменні, без чіпа і пейпас (безкоштовні) по факту візиту у відділення (доларова іменна через 10 днів у Києві).Читайте тарифи на зарахування і вихід. Усі операції через додаток Т2юУсього не згадаю і можу помилитись.Ще читайте гілку, тут багато розумних порад і ситуації розбирають детально.

про долар не дуже зрозумів яким чином це вигідно ? і власний рахунок там процент 0.01 толку з нього , а для гривні 7 % взагалі не розумію на карці б5 залишок на остаток 10% , переведння гривні на свій рахунок взагалі якийсь безглуздий ,чи я щось пропустив про долар не дуже зрозумів яким чином це вигідно ? і власний рахунок там процент 0.01 толку з нього , а для гривні 7 % взагалі не розумію на карці б5 залишок на остаток 10% , переведння гривні на свій рахунок взагалі якийсь безглуздий ,чи я щось пропустив 50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк https://monobank.ua/r/G8uY4q грн, бесплатна карта з кешбекомhttps://monobank.ua/r/G8uY4q Ananas1start Повідомлень: 39 З нами з: 19.02.20 Подякував: 6 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 00:08 Ananas1start написав: stas_rst написав: Беріть пакетом одразу: Б5 гривня, долар для оміну, Платівку гривня для виходу через банкомати (для долара є ощадний рахунок). Від страховок відмовляйтесь одразу. Пудра для дівчат (дружин). Бажано окремим рахунком, не додатковою до своєї Б5 (об"єднаний кешбек).

Беріть звичайні неіменні, без чіпа і пейпас (безкоштовні) по факту візиту у відділення (доларова іменна через 10 днів у Києві).

Читайте тарифи на зарахування і вихід. Усі операції через додаток Т2ю

Усього не згадаю і можу помилитись.

Ще читайте гілку, тут багато розумних порад і ситуації розбирають детально. Беріть пакетом одразу: Б5 гривня, долар для оміну, Платівку гривня для виходу через банкомати (для долара є ощадний рахунок). Від страховок відмовляйтесь одразу. Пудра для дівчат (дружин). Бажано окремим рахунком, не додатковою до своєї Б5 (об"єднаний кешбек).Беріть звичайні неіменні, без чіпа і пейпас (безкоштовні) по факту візиту у відділення (доларова іменна через 10 днів у Києві).Читайте тарифи на зарахування і вихід. Усі операції через додаток Т2юУсього не згадаю і можу помилитись.Ще читайте гілку, тут багато розумних порад і ситуації розбирають детально.

про долар не дуже зрозумів яким чином це вигідно ? і власний рахунок там процент 0.01 толку з нього , а для гривні 7 % взагалі не розумію на карці б5 залишок на остаток 10% , переведння гривні на свій рахунок взагалі якийсь безглуздий ,чи я щось пропустив про долар не дуже зрозумів яким чином це вигідно ? і власний рахунок там процент 0.01 толку з нього , а для гривні 7 % взагалі не розумію на карці б5 залишок на остаток 10% , переведння гривні на свій рахунок взагалі якийсь безглуздий ,чи я щось пропустив

пропустили, сторінок так 100 гілки

ощадні для зняття коштів у касі без % (ТІЛЬКИ ПАСПОРТ - НІЯКИХ КАРТОК в руки касиру), а не тримання на них грошей (для вас нагадую, що гроші повинні пролежати ДВА робочих банківських дні, один - ризиковано, поки не зрозумієте принципу).

Доларова і гривнева Б5 - для онлайн-обміну в т2ю. Платівка гривнева - виключно для зарахування на неї коштів з гривневого ощадного (ДВА дні карантину, без врахування вихідних!!!, з вихідними ЧОТИРИ або П"ЯТЬ, особливо 8 березня!!!). Також з Платівки можна забирати додатками ряду іншим банків.

Знавців прошу не ржати, я намагаюсь пояснити із єфрейторським запасом !!!

Ще раз пишу - читайте уважно гілку !!! Тут усе пишуть періодично кожних 20-30 сторінок.

Сам недавно став спонсором на 140 гривень. Бо затупив з 25-м числом погашення (зроблено 25.02 о 23.20, зараховано 26-го і відсоток за вихід з грейсу, - завтикав Пудру дружини).

Не лінуйтесь. І вчіть тарифи - диявол Тасі захований у деталях!!! пропустили, сторінок так 100 гілкиощадні для зняття коштів у касі без % (ТІЛЬКИ ПАСПОРТ - НІЯКИХ КАРТОК в руки касиру), а не тримання на них грошей (для вас нагадую, що гроші повинні пролежати ДВА робочих банківських дні, один - ризиковано, поки не зрозумієте принципу).Доларова і гривнева Б5 - для онлайн-обміну в т2ю. Платівка гривнева - виключно для зарахування на неї коштів з гривневого ощадного (ДВА дні карантину, без врахування вихідних!!!, з вихідними ЧОТИРИ або П"ЯТЬ, особливо 8 березня!!!). Також з Платівки можна забирати додатками ряду іншим банків.Знавців прошу не ржати, я намагаюсь пояснити із єфрейторським запасом !!!Ще раз пишу - читайте уважно гілку !!! Тут усе пишуть періодично кожних 20-30 сторінок.Сам недавно став спонсором на 140 гривень. Бо затупив з 25-м числом погашення (зроблено 25.02 о 23.20, зараховано 26-го і відсоток за вихід з грейсу, - завтикав Пудру дружини).Не лінуйтесь. І вчіть тарифи - диявол Тасі захований у деталях!!! stas_rst

Повідомлень: 576 З нами з: 27.02.19 Подякував: 164 раз. Подякували: 99 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3280328132823283 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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