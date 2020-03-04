Ого! Вы наверное первый, кому уменьшили здесь лимит. Есть причины или просто так?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:00
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:32
та то думаю якась дірка в системі, бо буквально два тижні тому по заявці у відділені кредитний ліміт збільшили з 1000 до 5000. І тут в четвер приходить смс по типу вітаємо за активне користування карткою підвищуємо ваш ліміт до 2000. А він уже 5000 . тайтаке.. але знайшов у виписці подвійне списання за покупку в продуктовому якраз на ту суму що бракує. буду дзвонити на гарячку виясняти, бо по смс немає такого
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:46
про долар не дуже зрозумів яким чином це вигідно ? і власний рахунок там процент 0.01 толку з нього , а для гривні 7 % взагалі не розумію на карці б5 залишок на остаток 10% , переведння гривні на свій рахунок взагалі якийсь безглуздий ,чи я щось пропустив
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Додано: Чет 05 бер, 2020 00:08
пропустили, сторінок так 100 гілки
ощадні для зняття коштів у касі без % (ТІЛЬКИ ПАСПОРТ - НІЯКИХ КАРТОК в руки касиру), а не тримання на них грошей (для вас нагадую, що гроші повинні пролежати ДВА робочих банківських дні, один - ризиковано, поки не зрозумієте принципу).
Доларова і гривнева Б5 - для онлайн-обміну в т2ю. Платівка гривнева - виключно для зарахування на неї коштів з гривневого ощадного (ДВА дні карантину, без врахування вихідних!!!, з вихідними ЧОТИРИ або П"ЯТЬ, особливо 8 березня!!!). Також з Платівки можна забирати додатками ряду іншим банків.
Знавців прошу не ржати, я намагаюсь пояснити із єфрейторським запасом !!!
Ще раз пишу - читайте уважно гілку !!! Тут усе пишуть періодично кожних 20-30 сторінок.
Сам недавно став спонсором на 140 гривень. Бо затупив з 25-м числом погашення (зроблено 25.02 о 23.20, зараховано 26-го і відсоток за вихід з грейсу, - завтикав Пудру дружини).
Не лінуйтесь. І вчіть тарифи - диявол Тасі захований у деталях!!!
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