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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:00
balance написав:
Загнала Тася мене в тех оведрафт зменшивши кред ліміт.
Ого! Вы наверное первый, кому уменьшили здесь лимит. Есть причины или просто так?
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Vorlon
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Додано: Сер 04 бер, 2020 23:32
Vorlon написав: balance написав:
Загнала Тася мене в тех оведрафт зменшивши кред ліміт.
Ого! Вы наверное первый, кому уменьшили здесь лимит. Есть причины или просто так?
та то думаю якась дірка в системі, бо буквально два тижні тому по заявці у відділені кредитний ліміт збільшили з 1000 до 5000. І тут в четвер приходить смс по типу вітаємо за активне користування карткою підвищуємо ваш ліміт до 2000. А він уже 5000
. тайтаке.. але знайшов у виписці подвійне списання за покупку в продуктовому якраз на ту суму що бракує. буду дзвонити на гарячку виясняти, бо по смс немає такого
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balance
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Додано: Сер 04 бер, 2020 23:46
stas_rst написав:
Беріть пакетом одразу: Б5 гривня, долар для оміну, Платівку гривня для виходу через банкомати (для долара є ощадний рахунок). Від страховок відмовляйтесь одразу. Пудра для дівчат (дружин). Бажано окремим рахунком, не додатковою до своєї Б5 (об"єднаний кешбек).
Беріть звичайні неіменні, без чіпа і пейпас (безкоштовні) по факту візиту у відділення (доларова іменна через 10 днів у Києві).
Читайте тарифи на зарахування і вихід. Усі операції через додаток Т2ю
Усього не згадаю і можу помилитись.
Ще читайте гілку, тут багато розумних порад і ситуації розбирають детально.
про долар не дуже зрозумів яким чином це вигідно ? і власний рахунок там процент 0.01 толку з нього , а для гривні 7 % взагалі не розумію на карці б5 залишок на остаток 10% , переведння гривні на свій рахунок взагалі якийсь безглуздий ,чи я щось пропустив
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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Додано: Чет 05 бер, 2020 00:08
Ananas1start написав: stas_rst написав:
Беріть пакетом одразу: Б5 гривня, долар для оміну, Платівку гривня для виходу через банкомати (для долара є ощадний рахунок). Від страховок відмовляйтесь одразу. Пудра для дівчат (дружин). Бажано окремим рахунком, не додатковою до своєї Б5 (об"єднаний кешбек).
Беріть звичайні неіменні, без чіпа і пейпас (безкоштовні) по факту візиту у відділення (доларова іменна через 10 днів у Києві).
Читайте тарифи на зарахування і вихід. Усі операції через додаток Т2ю
Усього не згадаю і можу помилитись.
Ще читайте гілку, тут багато розумних порад і ситуації розбирають детально.
про долар не дуже зрозумів яким чином це вигідно ? і власний рахунок там процент 0.01 толку з нього , а для гривні 7 % взагалі не розумію на карці б5 залишок на остаток 10% , переведння гривні на свій рахунок взагалі якийсь безглуздий ,чи я щось пропустив
пропустили, сторінок так 100 гілки
ощадні для зняття коштів у касі без % (ТІЛЬКИ ПАСПОРТ - НІЯКИХ КАРТОК в руки касиру), а не тримання на них грошей (для вас нагадую, що гроші повинні пролежати ДВА робочих банківських дні, один - ризиковано, поки не зрозумієте принципу).
Доларова і гривнева Б5 - для онлайн-обміну в т2ю. Платівка гривнева - виключно для зарахування на неї коштів з гривневого ощадного (ДВА дні карантину, без врахування вихідних!!!, з вихідними ЧОТИРИ або П"ЯТЬ, особливо 8 березня!!!). Також з Платівки можна забирати додатками ряду іншим банків.
Знавців прошу не ржати, я намагаюсь пояснити із єфрейторським запасом !!!
Ще раз пишу - читайте уважно гілку !!! Тут усе пишуть періодично кожних 20-30 сторінок.
Сам недавно став спонсором на 140 гривень. Бо затупив з 25-м числом погашення (зроблено 25.02 о 23.20, зараховано 26-го і відсоток за вихід з грейсу, - завтикав Пудру дружини).
Не лінуйтесь. І вчіть тарифи - диявол Тасі захований у деталях!!!
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stas_rst
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Додано: Чет 05 бер, 2020 01:52
klug написав:Striker
Cross border fee лупить з банку МПС, більшість банків закладають її як плату за конвертацію у тарифи, окремі банки закладають у курс ТАСька часто робить і те, і інше. Заведіть валютну В5: обмін через ТАС2Ю з гривневої В5 на валютну В5 без комісії, курс видно одразу, 1% кишмиша - ваш. Коли картка пуста, відсутність підтвердження нічим не загрожує. З таким ростом курсу може виявитись дуже актуальним продуктом.
на сколько мне известтно для шести валют тася сумму к списанию не меняет - шо заблочила - то и списала.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Чет 05 бер, 2020 03:01
uaprofi написав: klug написав:Striker
Cross border fee лупить з банку МПС, більшість банків закладають її як плату за конвертацію у тарифи, окремі банки закладають у курс ТАСька часто робить і те, і інше. Заведіть валютну В5: обмін через ТАС2Ю з гривневої В5 на валютну В5 без комісії, курс видно одразу, 1% кишмиша - ваш. Коли картка пуста, відсутність підтвердження нічим не загрожує. З таким ростом курсу може виявитись дуже актуальним продуктом.
на сколько мне известтно для шести валют тася сумму к списанию не меняет - шо заблочила - то и списала.
Це привід переплачувати 1-3%?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 05 бер, 2020 03:59
як ви користуєтесь картою пудра ? купили товар на якусь суму наприклад 250 грн і потім стільки ж поповнили ? бо якщо поповнити скаже на 500 то при наступній покупці кешбек буде вже рахувати зі своїх
і от цікаво а як буде рахувати якщо робити покупку скажем за 250 грн а на рахунку 10 грн своїх ?
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Додано: Чет 05 бер, 2020 05:48
Ananas1start написав:
як ви користуєтесь картою пудра ?
Купили=купили=купили... 20-24 числа поповнили.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Додано: Чет 05 бер, 2020 06:04
balance написав:
але знайшов у виписці подвійне списання за покупку в продуктовому якраз на ту суму що бракує.
Перед дзвінком читайте гілку про Альфа-Банк.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Чет 05 бер, 2020 08:34
vinni77 написав:
сегодня решила поменять 1000 на грн в тас2у
У Вас працює валютообмін в ТАСі?!
Бо в мене вже 2 дні пише "Сталася помилка - спробуйте пізніше "...звісно, що пізніше помилка та сама:(
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