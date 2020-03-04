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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3281328232833284

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 08:53

Re: ТАСКОМБАНК

KVV написав:
  vinni77 написав:сегодня решила поменять 1000 на грн в тас2у

У Вас працює валютообмін в ТАСі?!

Бо в мене вже 2 дні пише "Сталася помилка - спробуйте пізніше "...звісно, що пізніше помилка та сама:(
Тільки от обміняв, працює нормально
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 09:26

  Faceless написав:Тільки от обміняв, працює нормально

А сума яка? На хліб чи трохи більше?
KVV
 
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