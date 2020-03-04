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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 08:53
KVV написав: vinni77 написав:
сегодня решила поменять 1000 на грн в тас2у
У Вас працює валютообмін в ТАСі?!
Бо в мене вже 2 дні пише "Сталася помилка - спробуйте пізніше "...звісно, що пізніше помилка та сама:(
Тільки от обміняв, працює нормально
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Faceless
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Додано: Чет 05 бер, 2020 09:26
Faceless написав:
Тільки от обміняв, працює нормально
А сума яка? На хліб чи трохи більше?
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KVV
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