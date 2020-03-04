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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 12:35
Striker написав:
То есть могут сказать приехать через неделю-две?
Валютные любят выдавать именные.
Striker написав:
А как их убедить то?
Попросить и шоколадку к 8 марта)))
Striker написав:
А смс в Плативке не отключаются в тас2у?
Отключается, но через какое-то n-ое время подключается и, кроме заявления не докажешь
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Додано: Чет 05 бер, 2020 15:10
MASolomko
Долларовая Б5 идёт как дополнительная за 50 грн или отдельно как основная?
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Striker
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Додано: Чет 05 бер, 2020 15:27
Striker, отдельный счёт к нему основная карта. А могло быть иначе?
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MASolomko
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Додано: Чет 05 бер, 2020 15:33
MASolomko написав:
Striker, отдельный счёт к нему основная карта. А могло быть иначе?
Я понял, что в Тасе может быть всё что угодно)
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Striker
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Додано: Чет 05 бер, 2020 15:57
підкажіть , чи модна зайти в інтернет банкінг зразу на два телефони ?
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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Додано: Чет 05 бер, 2020 15:59
Ananas1start написав:
підкажіть , чи модна зайти в інтернет банкінг зразу на два телефони ?
Звісно можна, жодних проблем
- 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
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ramzes4
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1
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:18
ramzes4
у изипей вже нема кешбек за комуналку ?
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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