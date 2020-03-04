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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3282328332843285

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 12:35

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:То есть могут сказать приехать через неделю-две?
Валютные любят выдавать именные.

  Striker написав:А как их убедить то?
Попросить и шоколадку к 8 марта)))

  Striker написав:А смс в Плативке не отключаются в тас2у?
Отключается, но через какое-то n-ое время подключается и, кроме заявления не докажешь :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 1761
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Подякував: 102 раз.
Подякували: 215 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:10

MASolomko
Долларовая Б5 идёт как дополнительная за 50 грн или отдельно как основная?
Striker
 
Повідомлень: 205
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:27

Re: ТАСКОМБАНК

Striker, отдельный счёт к нему основная карта. А могло быть иначе? :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 1761
З нами з: 08.03.18
Подякував: 102 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:33

  MASolomko написав:Striker, отдельный счёт к нему основная карта. А могло быть иначе? :)

Я понял, что в Тасе может быть всё что угодно)
Striker
 
Повідомлень: 205
З нами з: 15.02.20
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:57

Re: ТАСКОМБАНК

підкажіть , чи модна зайти в інтернет банкінг зразу на два телефони ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 42
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:59

  Ananas1start написав:підкажіть , чи модна зайти в інтернет банкінг зразу на два телефони ?

Звісно можна, жодних проблем
  • 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
ramzes4
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Повідомлень: 447
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:18

ramzes4
у изипей вже нема кешбек за комуналку ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 42
З нами з: 19.02.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 3282328332843285
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